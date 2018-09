Les bones condicions meteorològiques rebaixen el nombre d'incendis en el millor estiu dels últims 15 anys

115 hectàrees cremades en 169 incendis en tres mesos. Les bones condicions meteorològiques, després d'una primavera plujosa que ha permès mantenir la humitat als boscos, han ajudat a reduir el nombre d'incendis aquest estiu fins a situar-se en els registres més baixos dels últims quinze anys a Catalunya, segons han explicat els responsables dels departaments d'Agricultura i Interior. La superfície cremada representa un 10% de la que es va perdre en incendis l'estiu de l'any passat i no arriba ni a un 1% de la malmesa el 2012 en la pitjor campanya d'incendis de la darrera dècada i mitja.

"Evidentment que les condicions meteorològiques han ajudat, però una flor no fa estiu" ha assegurat la directora general d'ecosistemes forestals de la Generalitat, Montse Barniol, que adverteix que cal "no baixar la guàrdia" per afrontar els propers mesos. Tant des de bombers de la Generalitat com des dels agents rurals i els agents de defensa forestal insisteixen en la necessitat de continuar treballant en la prevenció i la sensibilització, sobretot per evitar les negligències -que continuen estant darrera d'una quarta part dels incendis- i els focs provocats, que suposen un altre 20% del total.

Campanya pels perills de llençar burilles

El director dels Agents Rurals, Marc Costa, ha explicat que tot i que "cada vegada hi ha més consciència" dels perills que comporten les negligències al bosc, el Govern començarà una campanya especial de prevenció centrada en el risc de llençar burilles de cigarretes des del cotxe o mentre es fuma al bosc, un comportament encara "habitual" entre molts ciutadans, segons Costa.

També es mantindrà la campanya per promoure les franges d'autoprotecció als entorns rurals i les urbanitzacions. Precisament aquests tallafocs son els que van evitar, segons Costa, que l'incendi d'aquest estiu a Cabra del Camp afectés les cases d'una urbanització que va haver de ser desallotjada preventivament de manera parcial.

A més, s'insistirà en la campanya de sensibilització contra els incendis provocats. Dos dels focs més importants d'aquest estiu, el de Vilopriu i el de Roses, amb quatre focus simultanis, son intencionats, segons les conclusions del cos d'agents rurals. Entre tots dos van cremar una trentena d'hectàrees en total.

Pel que fa al balanç del que portem de 2018, el director dels Bombers, Manel Pardo, ha explicat que "tots els mesos els registres en nombre d'incendis han estat per sota d'altres anys". En canvi, aquest estiu han crescut un 7,8% els serveis de salvament. També han augmentat les assistències tècniques i les de mobilitat.