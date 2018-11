"Sap si el meu metge em pot visitar o també fa vaga?"

Al CAP Gràcia-Cibeles la sala d'espera està plena de gent a les 8.30 hores del matí. Són usuaris que esperen per fer-se analítiques de sang. A urgències encara hi ha poca gent. En aquest centre de primària de la Vila de Gràcia el seguiment de la vaga és del 100% dels metges, cosa que representa un 27% del total de personal, ja que la resta de professionals no han secundat la vaga de metges de primària. "Per falta d'informació, no de ganes", especifiquen, ja que asseguren que comparteixen totes les reivindicacions.

Les dues administratives que aquest matí plujós de dilluns atenen el taulell estan enfeinades. El telèfon no para de sonar. Molts ciutadans truquen abans per saber si la seva visita es podrà fer o no. N'hi ha que hi van personalment. "¿Sap si el meu metge em visitarà aquesta tarda o també fa vaga?", pregunta una dona gran que té programada una visita per fer-se una revisió del fons de l'ull. "En principi aquesta visita es manté", li respon la Paula, una de les administratives. En aquest centre hi ha tres metges que fan serveis mínims i atenen les urgències i visites a domicili. "Les consultes del metge són al segon pis?", pregunta una altra usuària. "Sí, però avui hi ha vaga, l'atendran d'urgències", li responen al taulell d'informació. "La gent no es queixa ni tampoc s'enfada quan els expliquem que avui hi ha vaga", diu la Paula.

540x306 Cartell informatiu de la vaga /CÈLIA ATSET Cartell informatiu de la vaga /CÈLIA ATSET

"La sensació és que tenim el suport dels usuaris. Ells són els primers que ens diuen que no pot ser que no hi hagi substituts i que hi hagi aquestes llistes d'espera", explica Lola Lumbreras, directora del CAP Gràcia-Cibeles. Aquest centre, de nova creació, té menys pressió assistencial que molts altres CAP. No obstant, Lumbreras reconeix que els metges "estan cremats". "Sentim que no ens cuiden ni ens valoren i que hem perdut el lideratge. Ens diuen que som la columna vertebral del sistema i la porta d'entrada però no ens donen recursos per ser més resolutius, i això repercuteix en la qualitat assistencial i professional de la població", reivindica aquesta metge.

Lumbreras també lamenta que la medicina de família hagi deixat de ser atractiva perquè s'ha deixat d'invertir-hi recursos. "O es posen més recursos per fidelitzar els professionals o la primària se'n va en norris", assegura la directora d'aquest CAP.

Pel que fa a les negociacions amb l'ICS, que ahir van acabar de matinada sense acord, Lumbreras confia que no "s'acabi amb un acord a la baixa". Ara les negociacions estan encallades en dos punts irrenunciables per al sindicat Metges de Catalunya, el sindicat majoritari entre els facultatius catalans: el nombre màxim de visites i el temps mínim per visita. Aquest dilluns a la tarda es reprendran les negociacions.

Al CAP Drassanes el seguiment és del 90% dels metges i del 100% dels residents i l'actitud dels usuaris és de "solidaritat i comprensió". "Secunden les demandes, com no podia ser d'una altra manera perquè demanem més temps i millors condicions per atendre'ls a ells", explica Daniel Roca, metge de família del CAP Drassanes.

Al CAP Besos, la vaga no només la secunden el 100% dels metges sinó també el 80% dels professionals d'infermeria, el 100% dels auxiliars d’infermeria i el personal de treball social i el 70% dels administratius. Tot i que a la vaga estan cridats tots els professionals de primària, és entre els metges on, en general, hi ha més seguiment.

"Els pacients són comprensius, estem veient urgències però no n'hi ha massa. Tenim la mateixa activitat que altres dies", explica Meritxell Sánchez-Amat, metge de família del CAP Besòs. En aquest centre s’atenen les urgències i visites a domicili i només s'han fet les extraccions de sang urgents.

A les onze del matí els metges estan cridats a concentrar-se davant la seu de l'Institut Català de la Salut i es dirigiran en manifestació fins a la seu de la Unió Catalana d'Hospitals, ja que els metges de la sanitat concertada també estan cridats a la vaga aquesta setmana.