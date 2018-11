Els metges de família preparen mobilitzacions

L’atenció primària ha arribat a un punt de no retorn. Sobrecàrrega assistencial amb més de 40 pacients per torn, retallades de sou i pèrdua de facultatius des del 2010, centres amb llista d’espera i dificultats de conciliació. Fa més d’un any que els metges de família alerten que ja no poden més. Els professionals, que des de l’esclat de la crisi han sostingut el sistema amb el seu esforç, estan cada cop més cremats i en una situació més precària.

“Els metges protestem poc, no és al nostre ADN”, reconeix Oscar Pablos, secretari del sector d’atenció primària del sindicat Metges de Catalunya. Però la tensió ha arribat a tal extrem que el metges de família s’han posat d’acord: ha arribat el moment de mobilitzar-se. “Quan ja no tens control sobre el que estàs fent i et poses en risc a tu i al ciutadà, és hora de dir prou i no es descarta fer vaga”, afegeix Pablos. El sindicat està dissenyant ara el calendari d’accions de protesta per donar a conèixer la situació de la primària i la convocatòria de vaga dependrà de si l’administració mou fitxa. “La pilota és a la teulada de l’ICS. Si fa una acció decidida i directa amb mesures urgents i immediates a l’atenció primària, podem estudiar l’opció de vaga”, reconeix Pablos. En tot cas, la vaga no seria abans del 25 de novembre, quan hi ha convocades unes oposicions per a professionals de l’atenció primària, les més importants en nombre de places dels últims vuit anys.

850 facultatius menys

La saturació de l’atenció primària s’arrossega des de l’esclat de la crisi i els facultatius ho atribueixen a un conjunt de factors, des de la pèrdua de més de 850 facultatius des del 2010 al fet de no cobrir ni baixes ni vacances. I menys professionals es tradueix a més pacients. “Aquesta sobrecàrrega està fent claudicar facultatius de primària i augmentar el nombre de baixes”, diu Pablos. La població que cal atendre, a més, està més envellida i és més fràgil que fa vuit anys i requereix més atenció. Se li ha de sumar la pèrdua salarial del 25% i l’infrafinançament crònic de l’atenció primària, que rep un 16,9% del pressupost de Salut, quan, segons Metges de Catalunya, se’n necessitaria un 25%.

De fet, la sobrecàrrega assistencial i la precarietat laboral és un dels motius que fan que cada cop menys professionals triïn aquesta especialitat. “Les necessitats de salut de la nostra població requeriran metges d’atenció primària. Ho hem de reforçar”, va admetre la consellera de Salut, Alba Vergés, al mes de setembre. Però ara li demanen un gest més enllà de les paraules o faran vaga. “Tot el sistema català està a urgències, però la primària és a l’UCI i és el que hem de prioritzar”, conclou.