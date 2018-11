Els metges de la sanitat concertada també faran vaga l'última setmana de novembre

Els metges de la sanitat concertada també faran vaga del 26 al 30 de novembre. L'aturada l'ha convocat el sindicat Metges de Catalunya -el mateix que ha convocat la vaga dels facultatius de l'atenció primària per a l'última setmana d'aquest mes- i està adreçada a més de 10.000 facultatius de 53 hospitals d'aguts, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals Unió Catalana d'Hospitals, el Consorci Associació Patronal Sanitària i Social i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut.

El sindicat ha convocat l'aturada per denunciar que les seves demandes en la negociació del conveni col·lectiu han estat "ignorades". Els facultatius de la sanitat concertada reclamen millores laborals i retributives, així com també per la "sobrecàrrega de treball" que pateixen els professionals d'aquests centres i la "manca d'inversions derivada de les retallades sanitàries". Així, el sindicat reclama una regulació de la jornada i els descansos del personal sanitari, a més d'una distribució de l'horari laboral "que respecti el temps dedicat a la formació i la recerca", expressen en un comunicat. A més, Metges de Catalunya exigeix recuperar el poder adquisitiu "perdut en els últims 10 anys com a conseqüència de les retallades salarials".

El sindicat també reclama una equiparació salarial dels facultatius d'atenció primària amb els dels hospitals per tal "d'acabar amb la desigualtat entre professionals que comparteixen el mateix nivell formatiu i ofereixen el mateix servei" i que la remuneració del preu de l'hora de guàrdia mèdica tingui el mateix valor que l'hora ordinària de treball. D'altra banda, Metges de Catalunya també reclama que s'estableixi un límit de les visites diàries i que hi hagi un temps mínim d'atenció per pacient.

Negociacions entre els metges d'atenció primària i l'ICS

Paral·lelament, continuen les trobades entre els responsables de l'Institut Català de la Salut (ICS) i Metges de Catalunya. Aquesta setmana s'han reunit tres vegades. L'última vegada ha estat aquest mateix divendres. Segons fonts sindicals, en aquesta reunió l'ICS ha posat sobre la taula un document de treball per donar una primera resposta a les reivindicacions dels metges d'atenció primària. "El document continua lluny de les nostres reivindicacions", asseguren les mateixes fonts. De tota manera, asseguren que continuaran treballant aquest document amb l'ICS. La pròxima reunió serà dilluns que ve.