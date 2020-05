Denunciades dues persones que es van fer passar per metges a l'abril

En les setmanes de més intensitat de la pandèmia del coronavirus, almenys dues persones es van fer passar per metges a Catalunya. Els dos casos, destapats per SER Catalunya, van passar a l'abril i s'han denunciat als Mossos d'Esquadra. Un d'ells ha ingressat a la presó, però el Col·legi de Metges de Barcelona assegura que són fets "puntuals" que es van detectar en poc temps. "L'abast es limita a dos casos i és un fenomen que ha passat sempre. Per això demanem a tots els centres que verifiquin les dades, perquè quan es creuen amb nosaltres s'aclareixen les sospites. S'ha actuat molt de pressa", defensa el president del Col·legi, Jaume Padrós.

El primer cas va ser el 7 d'abril, quan des de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell van contactar amb els Mossos. Van explicar que un home, de 21 anys, s'havia ofert com a metge però que quan n'havien comprovat les dades amb el Col·legi de Metges no constava que estigués titulat. Per això ho van denunciar a la policia. L'endemà, quan els agents van intentar localitzar l'home, veí de Sabadell i de nacionalitat espanyola, el van trobar treballant en una clínica d'una mútua privada de Barcelona, segons fonts dels Mossos. En aquell moment el van detenir per falsedat documental per la denúncia que havia fet l'Hospital de Martorell. Tot i això, segons ha explicat la Cadena SER, l'home també va exercir a Martorell, on va arribar a firmar un certificat de defunció d'un malalt en què es va fer constar que havia mort per covid-19.

En declaracions a l'ACN, el gerent de l'Hospital de Martorell, Manel Àlvarez, ha argumentat que es va contractar l'impostor per l'augment de feina derivat de la pandèmia. L'home hi va treballar unes 20 hores, en què va signar la defunció del pacient. Segons Àlvarez, "no va tenir actuació clínica" en aquest malalt i la firma va perdre la validesa, per la qual cosa va ser el forense qui va confirmar les causes de la mort. Els Mossos, que també van escorcollar el domicili del detingut, admeten que la investigació vol aclarir quin és l'abast de l'actuació de l'home que es feia passar per metge per determinar els delictes que se li poden atribuir, a part de falsedat documental. De moment la policia no en dona més detalls, però el jutjat ha enviat preventivament l'home a la presó.

El segon cas va ser el 29 d'abril, quan el Col·legi de Metges de Barcelona va denunciar als Mossos que havien detectat un cas d'intrusisme professional. Una mútua privada els havia demanat verificar un certificat de col·legiat d'una dona de 54 anys de nacionalitat espanyola. Quan el Col·legi ho va fer, va descobrir que el número que s'havia donat corresponia a una altra persona i que el nom tampoc coincidia amb les seves dades. A la dona se li atribueixen els delictes de falsedat documental i intrusisme professional per treballar com a metge malgrat que no tenia la titulació, segons fonts dels Mossos. La policia ha portat la investigació al jutjat, que en aquest cas no ha decretat l'ingrés a la presó.

"Cada vegada és més difícil"

El president del Col·legi de Metges reconeix que "de tant en tant apareixen casos", però que poden passar mesos fins que no hi hagi cap altre impostor. "Cada vegada és més difícil fer-ho", insisteix Padrós, que afegeix que no es tracta de persones que haguessin exercit gaire temps. Padrós remarca que les persones que es fan passar per metges poden ensenyar un títol fals i que la manera de detectar si ho són és comprovar-ho amb el Col·legi.