El metro funciona al 50% fins a les nou del matí

A les set del matí d'aquest dilluns ha començat la primera de les tres aturades previstes pel comitè d'empresa al metro. La vaga, de dues hores per torn, coincideix amb l'arrencada del Mobile World Congress i tant Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) com l'Ajuntamennt han remarcat ques els serveis mínims fixats per Treball són "insuficients". Sobretot, per fer front a la demanda de primera hora del matí quan, a més de l'activitat habitual de la ciutat, hi ha les arribades al Mobile.

Els serveis mínims preveuen que, en les aturades que coincideixin amb hora punta, circulin el 50% dels trens i, en la resta de franges, ho faran el 30%. El comitè d'empesa, però, acusa TMB d'estar-los incomplint i d'haver posat en circulació més trens dels acordats. Diuen que entre set i nou del matí haurien d'estar circulant 77 trens i que la previsió és que en posin en circulació 78.

Segons TMB, fins a les nou la freqüència de pas a la L1, L2, L3, L4 i L5 és d'entre sis i nou minuts i puja fins als 10 minuts a la L9N i la L10N. La freqüència de la pas a la L11 és de 14 minuts.

La convocatòria de vaga, que ahir no es va poder aturar en una última reunió 'in extremis', es traduirà en aturades de dues hores per torn des d’avui mateix fins dijous. Les aturades es faran de set a nou del matí, de quatre a sis de la tarda i entre les 22.50 i les 0.50. TMB disposa d'un servei llançadora entre els recintes firals de Gran Via i Montjuïc per facilitar l'accés al Mobile.