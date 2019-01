Un metro cada dos minuts i mig en hora punta: l'objectiu fixat per TMB

Ningú no s'aventura a posar-hi data, però Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) té escrit en lletres vermelles entre els seus objectius la necessitat de millorar la freqüència de pas a les línies convencionals de metro i situar-la, en hora punta, entorn dels dos minuts i mig. Ara l'única línia que aconsegueix intervals de pas inferiors als tres minuts en els moments de màxima demanda és la cinc, que té una freqüència mitjana de pas de 2 minuts i 49 segons. A la línia 4, que és la que segons les dades del 2018 té una freqüència de pas més baixa, aquesta xifra se situa per sobre dels quatre minuts, i els intervals són encara molt més llargs a les línies 9, 10 i 11. Per això, a l'hora de fer balanç de la feina feta i la injecció econòmica introduïda durant aquest mandat al transport públic, tant TMB com l'equip de govern municipal remarquen l'objectiu de millorar les freqüències per poder atendre l'increment de la demanda –el metro va batre el seu rècord històric l'any passat i va superar, per primer cop, els 400 milions de validacions– i millorar el servei que s'ofereix als usuaris.

Un dels punts centrats a avançar cap a aquest objectiu és l'adquisició de nous trens i la incorporació de nous vehicles en hora punta. Segons ha detallat avui en roda de premsa la regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Mercedes Vidal, se n'han adquirit 12 que començaran a circular per la xarxa de metro a finals d'aquest any. "No se'n veien de nous des del 2006", ha remarcat la regidora per emfatitzar la inversió feta pel seu govern i centrant la novetat en les línies convencionals. De moment, ja hi ha deu trens més circulant a les hores de més demanda. Properament també està previst licitar 42 nous combois per substituir les sèries més antigues, que tenen més de 30 anys. Aquest procés de substitució s'ha accelerat a causa de la detecció d'amiant en alguns combois.

Tant Vidal com el conseller delegat de TMB, Enric Cañas, han destacat l'increment d'inversió que hi ha hagut durant aquest mandat en matèria de transport públic. "Hem deixat enrere les retallades", ha remarcat la regidora en referència al govern de Xavier Trias. Més enllà dels titulars, amb les xifres a la mà, la inversió ha passat dels 164 milions en quatre anys als 305, un increment del 86%, que és especialment notori a la xarxa de bus. Entre el 2017 i el 2018 s'han incorporat 66 cotxes al servei diari i s'ha culminat el desplegament de la nova xarxa.

A banda de la compra de nous trens per al metro, el consistori també posa en valor que durant aquest mandat s'hagin inaugurat la L9 Sud i la L10, que representen 22 quilòmetres més de xarxa. Al metro les xifres de demanda van marcar un rècord històric l'any passat, 407,5 milions de validacions, i al bus també es va assolir la xifra més alta de l'última dècada: 207,5 milions de passatgers. Durant aquest mandat l'empresa ha incorporat 550 nous treballadors.