El metro tindrà videovigilància en temps real a tots els trens

El metro de Barcelona incorporarà, de forma progressiva d'ara i fins a finals del 2020, un sistema de videovigilància a l'interior dels vagons per poder tenir informació en temps real del que hi passa, segons ha avançat la cadena SER i han confirmat a aquest diari fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Aquest sistema ja funciona, de fet, a les línies automàtiques de metro -la L9, la L10 i la L11-, que ja disposen del sistema de transmissió d'imatges en directe, i ara està previst estendre'l al conjunt de la xarxa amb l'objectiu de millorar-hi el servei i també la seguretat. El projecte, que ara està en fase de licitació –el que s'ha de fer ara és verificar que la transmissió via 3G que es vol aplicar funciona bé–, suposa instal·lar aquesta tecnologia a uns 140 trens que encara no la tenen i comptarà amb un pressupost d'uns quatre milions d'euros.

Quan el nou sistema estigui en funcionament, els passatgers podran avisar de qualsevol incidència i el centre de control connectarà, llavors, amb les imatges que ofereixen les càmeres en temps real. Aquesta tecnologia també permetrà recuperar les imatges que es necessitin sense haver d'accedir físicament al tren i, per tant, agilitzarà els treballs dels cossos de seguretat que no hauran d'esperar que el tren acabi el servei.

Actualment tots els vagons de metro ja tenen càmeres, però el que no fan és emetre en temps real. El nou sistema permetrà punxar la càmera que es vulgui per veure, en directe, què passa en un vagó. Aquests sistema ha d'ajudar, per exemple, a detectar carteristes, resoldre incidències o identificar agressors.