Descobreixen vincles entre bacteris intestinals i la metàstasi en el càncer de còlon

La microbiota intestinal té un paper fonamental en el desenvolupament d'algunes malalties i això l'ha situat com un dels àmbits cabdals en la recerca científica actual. Investigadors de la Vall d'Hebron han fet una contribució important als vincles que existeixen entre el microbioma humà i el càncer colorectal i han aconseguit provar per primer cop que aquests bacteris viatgen amb les cèl·lules tumorals quan hi ha metàstasi i colonitzen també el teixit metastàtic.

Aquesta informació suggereix que els bacteris intestinals, a banda de ser companys de viatge de les cèl·lules tumorals "poden ser impulsors d'aquestes metàstasis", segons explica Paolo Nuciforo, investigador principal del grup d'oncologia molecular de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). El mateix doctor defensa que la comprovació obre la porta a nous escenaris en el tractament del càncer colorectal: "Saber que aquests bacteris viatgen i colonitzen teixit farà més fàcil fer estudis clínics combinant tractaments amb antibiòtics selectius amb els tractaments de quimioteràpia, per exemple".

La contribució catalana ha sigut una nota rellevant per a l'estudi, liderat pel Dana-Farber Cancer Institute dels EUA i publicat a la revista de referència 'Science'. Els investigadors de la Vall d'Hebron han aportat els pacients que s'han estudiat i han desenvolupat la tècnica per veure on eren aquests bacteris en aquests casos per demostrar que havien viatjat. En aquest cas, es va demostrar la colonització dels càncers colorectals amb 'Fusobacterium' -un tipus de patogen- i altres espècies del microbioma que es van detectar també en metàstasis del tumor al fetge, que és el lloc de propagació més freqüent.

El 'Fusobacterium' pot existir a l'interior del còlon en forma no invasiva, com a part del biofilm de bacteris que hi viuen i componen la macrobiota. El problema és quan la seva presència és invasiva, és a dir, es troba dins d'un tumor.

Una nova estratègia terapèutica

Els patògens de la microbiota intestinal poden "afavorir el creixement dels tumors", sosté Nuciforo en declaracions a l'ARA. Per això, insisteix, l'estudi d'aquests bacteris serà un nou camp d'investigació preferent per als científics. "Canviar la microbiota pot millorar l'evolució del càncer colorectal i potser fins i tot el podrà prevenir", augura aquest investigador, com a objectiu de cara a futures conquestes de la recerca mèdica.

Conèixer la situació d'aquest 'Fusobacterium' dins el teixit pot ser una eina de diagnòstic important per als pacients, ja que això determina la capacitat invasiva del patogen i resulta important per identificar els tumors que es poden beneficiar d'un tractament antibiòtic que, combinat amb el tractament tradicional del càncer, en pugui frenar l'avenç. "El tractament de models experimentals amb PDX metronidazol, un antibiòtic selectiu contra el 'Fusobacterium', va donar com a resultat una disminució significativa en el creixement tumoral", explica el doctor que ha liderat la investigació de la Vall d'Hebron.

Encara hi ha molt de camí a l'horitzó en què caldrà abordar qüestions com l'impacte dels antibiòtics sobre la microbiota intestinal sana. També caldrà veure si el microbioma modularà la resposta a teràpies com la quimioteràpia convencional, sosté el doctor Josep Tabernero, director de VHIO i coautor de l'estudi. "Els nostres resultats donen una base sòlida per buscar nous enfocaments terapèutics dirigits contra aquest bacteri i altres components claus del microbioma del càncer com a part d'una estratègia terapèutica de suport al tractament d'aquest tumor", conclou Tabernero.