Fer la migdiada ajuda a prevenir el colesterol, que augmenta durant les festes nadalenques

La migdiada ajuda a evitar l'augment de colesterol, segons un comunicat de la Societat Espanyola d'Arteriosclerosi (SEA), en què també aconsella la dieta mediterrània, l'exercici, fer la migdiada i no consumir alcohol.

Menjar més greixos saturats i sucres, oblidar les rutines esportives i prendre alguna copa de més són alguns dels clàssics d'aquestes festes, en què el colesterol augmenta fins a un 10% i els ciutadans de l'Estat augmenten de mitjana entre 2 i 5 quilos de pes.

La SEA ha elaborat una llista amb 5 consells per minimitzar els efectes dels excessos nadalencs, que en casos de risc vascular augmenten les possibilitats de patir algun esdeveniment cardiovascular important, com l'infart de cor o un accident cerebrovascular.

1. La dieta mediterrània

El primer consell consisteix a seguir una dieta mediterrània, cosa que no significa posar-se a règim ni ser massa estricte al seure a la taula, sinó prendre algunes mesures com optar per aperitius i postres propis de la dieta mediterrània i més lleugers, com fruita seca o postres elaborades amb fruita, i servir racions moderades dels plats principals.

2. Consumir alcohol amb moderació

L'aportació calòrica de l'alcohol també és molt alta i, si es consumeix en excés, té efectes tòxics sobre els òrgans, pel que recomanen no consumir alcohol o fer-ho amb moderació, per exemple iniciant els àpats amb aigua o refrescs sense sucre i deixant el vi o cava per als plats principals o les postres, prescindint també dels licors de la sobretaula.

3. Fer exercici

Fins a on sigui possible, la SEA també recomana seguir amb l'activitat física habitual, recordant que l'efecte beneficiós per a la salut apareix de forma tangible a partir de 30 minuts d'exercici aeròbic unes cinc vegades per setmana, com caminar, anar en bicicleta o nedar.

4. Dormir almenys 7 hores i fer la migdiada

La SEA considera que la migdiada és una bona forma de recuperar les hores de son perdudes durant les festes nadalenques, que solen allargar-se fins a altes hores de la nit.

A més, els estudis posen de manifest que dormir almenys 7 hores millora la salut cardiovascular, de manera que, si en aquestes festes es va a dormir tard o es canvien els horaris de son, convé tornar a una rutina horària saludable així que es pugui.

Segons alguns estudis, el descans nocturn pot arribar a reduir fins en un 65 % el risc de patir malalties cardiovasculars i fins en un 83% el risc de morir per malaltia cardiovascular, si s'acompanya d'altres hàbits saludables.

5. Visitar el metge després de Nadal

Finalment, una vegada acabades les festes, és aconsellable acudir al metge de capçalera amb la finalitat de conèixer els nivells de colesterol i pressió arterial, controlar el pes una vegada a la setmana i seguir una dieta rica en fruites i verdures, que inclogui oli d'oliva, peix blau, llegums, fruita seca i cereals integrals.