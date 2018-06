El govern espanyol diu que gairebé la meitat de migrants de l''Aquarius' volen anar a França

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha afirmat aquest dilluns que gairebé la meitat dels migrants arribats a Espanya en l'operatiu del vaixell 'Aquarius' volen anar a França, país que de moment sembla que està predisposat a col·laborar.

Calvo ho ha dit a la seva arribada a la seu del PSOE a Ferraz, des d'on ha qualificat de "bastant idònia" l'oferta de França, ja que "es tracta de cooperar i de complir la normativa europea i el dret internacional".

La vicepresidenta ha ressaltat que la gestió espanyola ha sigut "magnífica", tant per part de les ONG que col·laboren en aquest operatiu com per part de les autoritats autonòmiques i els ministeris implicats.

"S'ha donat una imatge molt solvent del nostre país i ens torna el crèdit al qual tots hem de contribuir" amb la finalitat que aquesta "sigui la imatge d'Espanya i no d'altres", ha recalcat.

Així mateix, ha assenyalat que el govern espanyol ha afrontat la situació amb una "resposta democràtica i estricta" a una crisi humanitària però que "òbviament" posa el tema en el debat europeu: "Cal complir la nostra normativa comuna" i donar "una resposta raonable de les democràcies europees al món", ha asseverat.

Calvo ha afegit que compliran els "propis compromisos com a govern d'Espanya" i ho farà el "president en primera persona amb l'agenda que anirà desenvolupant".

D'altra banda, l'executiu espanyol ha subratllat en un comunicat que cal fer les fronteres segures, però de forma compatible amb els drets humans dins i fora de les fronteres de l'Estat.

"La seguretat de les fronteres ha de ser sempre conforme al compliment estricte de les nostres obligacions en matèria de drets humans", segons el govern espanyol, que ha recordat que en l'operatiu del cap de setmana hi han estat implicats vuit ministeris i 2.300 treballadors i voluntaris sota la coordinació del govern espanyol i la Generalitat Valenciana.

Els migrants arribats tindran autoritzada una entrada extraordinària a Espanya per motius humanitaris de 45 dies un cop finalitzats els tràmits documentals per part de la Policia Nacional.

De les 630 persones que viatjaven en les embarcacions –'Aquarius', 'Dattilo' i 'Orione'–, 541 són homes i 88 són dones, a més d'un nadó de pocs dies. Hi viatjaven 140 menors, dels quals 123 no estan acompanyats.

Les persones que viatjaven en l''Aquarius' són de 26 nacionalitats; les més nombroses provenen del Sudan, Nigèria, Eritrea i el Sudan del Sud.

Les embarassades i les dones amb fills han sigut derivades a un centre d'acollida per a dones de la Generalitat Valenciana i els menors no acompanyats han sigut traslladats a centres de menors gestionats pel govern valencià.