Els joves migrats mantindran la tancada a la UdG fins que es resolguin les seves demandes

Una vintena de joves migrats han decidit tancar-se a la Facultat d'Educació de la Universitat de Girona (UdG) fins que la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Girona posin fi a la "greu emergència" que pateixen perquè quan fan 18 anys els deixen "totalment desprotegits" i "malvivint al carrer". Per això mantindran la protesta fins que les administracions donin resposta a les seves demandes, centrades especialment en dos punts: eliminar les traves per aconseguir els permisos laborals i aturar la constant "persecució policial" que asseguren que pateixen per part dels Mossos d'Esquadra. El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha negat les "greus acusacions" que apunten a maltractament i racisme institucionals en centres d'acollida i s'ha compromès a analitzar "cas per cas" la situació dels joves que han iniciat la tancada.

Operació rescat de nois extutelats que dormen al carrer

La protesta v a començar aquest dilluns al vespre, després que la setmana passada una vintena de persones es tanqués a la Delegació de la Generalitat a Girona per protestar contra el tracte d'un centre de menors a Sant Gregori (Gironès). Segons van exposar en un comunicat, han iniciat la tancada a la Facultat d'Educació per denunciar que s'estan vulnerant els seus drets perquè, quan arriben a la majoria d'edat, se'ls retiren els recursos que necessiten per viure de manera autònoma "obligant-los a malviure al carrer, sense cap tipus de suport educatiu ni econòmic".

"Sense permís per poder treballar, sense possibilitat d'accedir a un habitatge, sense opcions formatives i sotmesos a una important discriminació i estigma racista", subratllen en el comunicat. A més, recorden que a Catalunya "hi ha més de 4.000 joves migrats sense referents, dels quals uns 40 a la ciutat de Girona en situació de carrer".

Segons la conselleria, representants territorials i de la DGAIA estan "en contacte" amb els organitzadors de la tancada per "visitar-los aviat" amb l'objectiu de "buscar una solució" per a aquests joves, però rebutgen les acusacions que apunten que els deixen "sistemàticament al carrer": "Són del tot infundades", afirmen.