El miler de clients d'Endesa a l'Eixample recuperen la llum

El miler de clients que estaven sense llum a l'Eixample de Barcelona ja han recuperat el servei després d'un tall de llum que ha durat fins a 12 hores, en alguns casos, en plena onada de calor. La causa han sigut dues avaries independents a la xarxa, segons ha explicat la companyia elèctrica Endesa.

La primera va passar a les dues de la matinada i s'ha resolt dotze hores després, quan els 800 abonats han recuperat el servei. El problema ha sigut l'avaria en dos centres de transformació a prop de la zona de Diagonal amb el passeig Sant Joan i la Sagrada Família. En aquest cas hi ha hagut una desconnexió de dos centres de transformació situats en edificis privats i Endesa havia de localitzar els propietaris per poder accedir-hi i reparar-ho. Un dels edificis on no podia entrar era un convent, ha explicat un portaveu de l'empresa a l'ARA.

En el cas de la segona avaria, la que s'ha declarat aquest matí, hi ha hagut 446 clients afectats que han recuperat la llum totalment a les 15 hores.

Trucades a Emergències

El 061 CatSalut Respon ja ha atès més de 100 trucades relacionades amb l'onada de calor, incloent-hi consultes telefòniques i mobilització de recursos del SEM, segons ha detallat aquest dissabte Protecció Civil de la Generalitat. Aquest divendres les altes temperatures van provocar la mort d'un home sense sostre a Barcelona.

Es manté activada l'alerta del Procicat per una onada de calor que afecta en general tot Catalunya –amb temperatures màximes de 34 ºC a 40 ºC–, a excepció de les comarques del Pirineu. L'Ajuntament de Barcelona també manté activats des d'aquest dijous els protocols previstos en el pla d'actuació per prevenir els efectes de l'onada de calor sobre la salut de les persones, en la fase d'alerta. Des de l'activació del pla, els professionals del Centre d'Urgències i Emergències Mèdiques de Barcelona (CUESB) han atès 116 persones.