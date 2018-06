Més enllà de l''Aquarius': un miler de persones arriben a les costes espanyoles en 48 hores

Mentre l’atenció política i mediàtica està centrada a València i a l’'Aquarius', la frontera sud d’Espanya s’està convertint en un nou escenari del drama del Mediterrani. Almenys quatre persones van morir divendres a l’estret de Gibraltar en una jornada que va posar a prova els equips de Salvament Marítim: entre divendres i dissabte van rescatar un total de 986 persones en 69 pasteres, entre l’estret i el mar d’Alborán, que van ser traslladades a Tarifa.

Dissabte van trobar 107 persones més en dues embarcacions que van portar als ports d’Almeria i Motril. També hi havia criatures petites i dones embarassades entre els nàufrags. Segons l’ACNUR, gairebé 13.400 persones han arribat a Espanya per mar aquest 2018, una xifra que s’aproxima a les més de 15.000 arribades a Itàlia.

#Pateras Estrecho y Mar de Alborán. TOTAL de rescatados entre el día de ayer y hoy: 986 personas.

Estrecho: 507 rescatados de 59 pateras, 4 fallecidos

Alborán: 479 rescatados de 10 pateras — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 16 de juny de 2018

Amb els dispositius d'acollida desbordats, les autoritats han improvisat solucions com ara habilitar un poliesportiu de Tarifa controlat per la Guàrdia Civil. D'allà els nàufrags són traslladats en grups de cent a les comissaries de Cadis, on se'ls identifica i se'ls lliura l'ordre d'expulsió. El 2014 es va utilitzar el mateix recurs, i les entitats de defensa dels drets humans van denunciar que això va suposar allargar el període màxim de detenció de 72 hores sense assistència lletrada i sense posar els migrants a disposició del jutge.

El polideportivo de Tarifa vuelve a ser centro de retención improvisado ante la falta de recursos de primera atención. También menores dentro. Mientras todos miran al #Aquarius quien les ofrecerá acogida? pic.twitter.com/82qImwcYjn — Nino Trillo (@NinoTrillo) 16 de juny de 2018

També s'han omplert les instal·lacions per a la detenció i identificació dels nouvinguts del port de Motril, que fa uns mesos el Defensor del Poble va demanar que fossin clausurades. L'Ajuntament i la Creu Roja estan buscant solucions alternatives.

#AQUARIUS en #elESTRECHO sin recibimientos oficiales.Tiempo apacible, fin del Ramadán, vigilancia q "no está" o "no mira", adquirir una "toy" no es complicado, desesperación d migrantes q ven un punto d luz en la oscuridad, ... ¿Presagio d lo q puede ser el verano en El Estrecho? pic.twitter.com/FjtBGiLE8Q — Gabriel Delgado (@gda_ttodos) 16 de juny de 2018

Xifres com aquestes no es registraven des del 2014, quan en una jornada van arribar a les costes espanyoles 920 migrants en 94 pasteres, cosa que el govern marroquí va atribuir a "disfuncions en el control de costes". En aquesta ocasió les autoritats marroquines no s'han pronunciat.

Es dona el cas que ahir se celebrava l'Eid, la festa del final del Ramadà, el mes sagrat dels musulmans, que és un dels dies festius més importants de l'any. Una de les hipòtesis és que els migrants van voler aprofitar la relaxació de la policia i els serveis de seguretat que vigilen les platges marroquines. Alguns migrants van aprofitar també el moment en què se celebrava el partit entre el Marroc i l'Iran del Mundial de futbol de Rússia. També cal tenir en compte que aquests dies han millorat el temps i l'estat de la mar.