Un milió d'euros d'indemnització per haver confós un ictus amb un abús de cànnabis

L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'asseguradora Zurich a indemnitzar amb 1.074.0000 euros una pacient que va quedar incapacitada a causa d'un retard en el diagnòstic d'un ictus, que a l'Hospital de Calella (Maresme) van confondre amb una intoxicació de cànnabis. La pacient arrossega com a seqüeles una invalidesa absoluta que la fa dependent de terceres persones per a la vida diària, com el seu marit i els seus dos fills.

Segons creu provat el tribunal, els efectes que pateix la dona són resultat del retard en el diagnòstic de l'ictus que va patir el setembre del 2011 i que el personal de l'Hospital de Calella va confondre amb una intoxicació per cànnabis. La dona va ingressar a l'Hospital de Calella després de patir una crisi sobtada que li va provocar immobilitat a la banda esquerra del cos i dificultat per parlar i li va deixar la boca lleugerament torta.

Després d'explorar-la, la metgessa de l'hospital que la va atendre va concloure que presentava una intoxicació per cànnabis i no va activar el Codi Ictus, i per això van transcórrer hores fins que es van tenir sospites d'un accident vascular cerebral i se la va traslladar en ambulància al centre Can Ruti.

La sentència de l'Audiència de Barcelona reconeix que hi va haver "un error de diagnòstic d'intoxicació per cànnabis" derivat de l'"errònia interpretació dels símptomes que presentava la pacient, tot i que el fet que se li fes un TAC sense contrast "revela que hi havia la sospita de la presència d'una patologia neurològica".

Per al tribunal, "atesos els signes que presentava la pacient, que feien necessari un diagnòstic diferenciat prioritzant la focalitat neurològica", no es va complementar la informació amb la realització d'almenys un TAC amb contrast "perquè, ja descartat l'ictus hemorràgic, quedés també descartat l'ictus isquèmic". "El cas era susceptible d'examen directe per part d'un especialista en neurologia des que es va deixar constància de l'hemiparèsia", afegeix la sentència.

L'associació Defensor del Pacient, que ha representat l'afectada, considera que aquesta sentència se suma a altres resolucions judicials que demostren que "el protocol del Codi Ictus, dissenyat per la Generalitat, no funciona, és ineficaç, no disposa de personal preparat ni prou serveis per atendre aquesta greu patologia". "Aquestes deficiències, que constata la resolució de l'Audiència Provincial de Barcelona, fan que el personal mèdic obtingui diagnòstics tan aberrants i mancats de rigor com el d'aquest cas", afegeix el Defensor del Pacient en un comunicat.