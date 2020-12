2,5 milions d'euros amb un regust amarg

Tenir mala sort el mateix dia que et toca la loteria és possible. Els germans Ruiz, el Miguel i l'Ana, han repartit aquest matí 2,5 milions d'euros a l'administració Sol i Lluna del centre comercial Màgic de Badalona. La regenten des de fa vuit anys i ha sigut dels pocs llocs d'Espanya que tenien el segon premi de la grossa de Nadal, el 6.095, recompensat amb 125.000 euros per dècim. Si haguessin venut les 15 sèries (150 dècims) que tenien haurien repartit moltes més alegries: un total de 18,7 milions, però la xifra ha sigut molt inferior.

La realitat és que només n'han venut 2 sèries, és a dir, 20 dècims, i tots els bitllets restants han tornat a l'administració. Un total de 16,5 milions d'euros no han tingut agraciat. "No només no hem venut aquesta sèrie, sinó que en total hem tingut unes pèrdues del 70%", explica l'Ana, que, tot i la mala sort, no es pot treure el somriure de la cara. "N'hem tornat molts, però deunido, que ens ha tocat el segon premi!", exclama.

L'administració dels germans Ruiz ha tingut una greu davallada de vendes perquè fa poc que han tornat a obrir després de les restriccions. "Fins fa dues setmanes els centres comercials estaven tancats per frenar el coronavirus i nosaltres, a l'estar dins del recinte, també vam abaixar les persianes", diu el Miguel. Al tornar a obrir no van poder recuperar tota la clientela que havien perdut durant setmanes: "El 14 de desembre molta gent ja té els dècims comprats. Només hem enganxat a les persones que anaven a última hora. De fet, ahir va ser el dia més fort", explica l'Ana.

Afegeix que la majoria de clients que tenen són "gent de pas", i fins i tot algun estranger. "Encara no deuen saber ni que els ha tocat", comenta. Els pocs afortunats que han comprat el número 6.095 a l'administració Sol i Lluna aquest matí no s'han acostat al local dels germans Ruiz. "No ha vingut ningú, espero que a la tarda ho puguem celebrar amb algun client que vingui", expliquen. Els germans, però, estan molt contents, ja que amb aquest segon premi posen punt final a un any "molt complicat". "No hem pogut ni celebrar-ho amb cava, ja que tots els bars del centre comercial estan tancats", diu l'Ana.