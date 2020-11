La millora de les dades no esvaeix la por al Nadal

El risc de rebrot es manté a la baixa a Catalunya. Ahir va tornar a retrocedir 11 punts més en només 24 hores i es va situar en els 262 punts, segons les dades del departament de Salut. La velocitat de propagació del virus, l’indicador Rt -que calcula a quantes persones contagia cada positiu- es va mantenir a 0,78, és a dir, per sota del llindar més preocupant, que s’assoleix quan supera l’1. La incidència a 14 dies també va seguir a la baixa i es va situar als 361,72 (dimarts era de 373,35).

Les dades donen una certa bona perspectiva als epidemiòlegs i al sistema en general, però només per a uns dies. L’investigador del Biocom-SC Daniel López utilitza una imatge molt gràfica per interpretar les dades: “Imagina’t un transatlàntic entrant a port, anem lents però entrant a poc a poc -explica-. Les dades seguiran millorant segurament durant els pròxims 10 dies, però això és perquè encara estem vivint dels resultats de les mesures de restricció que es van prendre fa unes setmanes”. L’obertura de bars i gimnasos, però, fa pensar als investigadors que aquest canvi de condicions també es farà notar en les dades: “Veurem com la velocitat de propagació torna a augmentar; el que no sabem és si es mantindrà per sota de l’1 o no”. És a dir, si el transatlàntic s’aturarà a port o tornarà accelerar i provocarà destrosses.

El fet és que tot i que la tendència general de propagació es mostra lleugerament descendent, ahir es van declarar encara 1.607 nous casos confirmats per PCR o tests d’antígens (TA) a Catalunya, fins a arribar als 303.300 des de l’inici de la pandèmia. El 6,88% de les proves de l’última setmana van donar un resultat positiu. El departament també va informar de 30 noves morts, amb un total de 15.654 defuncions des de l’inici de la crisi sanitària. “Potser durant la primera setmana de desembre, amb la desacceleració actual, arribarem a baixar fins als 1.000 casos diaris, com havíem tingut abans de la segona onada -apunta López-, però estem parlant de massa casos diaris”.

El seguiment de contactes

El que més preocupa als investigadors és que aquest ritme de positius no permet fer un bon seguiment a través dels contactes. “Tot i que hem millorat molt [en el rastreig], partíem d’una situació molt dolenta, per la manca de recursos que hi havia a Salut Pública”, admet López, que afegeix: “Els tècnics van aprenent, però no es pot donar un rendiment gaire elevat”.

“El Nadal ens fa por, és així”, admet l’investigador. El fet que durant aquestes dates es barregin grups bombolla entre ells, amb altres grups de persones amb qui normalment no es veuen -només per Nadal- augmenta el risc que el virus salti d’un nucli a un altre. “Després de les festes podríem tenir una pujada important, no és inversemblant que això passi”, reconeix López, que anima les famílies a ser molt prudents: “Ja hi haurà altres anys, aquest ha de ser diferent”.

L’indicador que queda més allunyat encara de la recuperació és el dels ingressos hospitalaris. Els experts remarquen que aquesta és la variable que més costa de recuperar, perquè és la que se situa al final de la cadena. Ahir Salut va informar que els ingressos van baixar en 67 persones les últimes 24 hores, però hi ha 1.951 malalts ingressats per covid-19 a Catalunya, dels quals 499 estan crítics, en un llit d’UCI. La situació fa que els investigadors remarquin la necessitat de poder “buidar” llits abans de fer canvis en les condicions socials. “Cal que abans de canviar de trams es compleixin les condicions, accelerar és una mala decisió”, conclou López.