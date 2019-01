Els miners agafen el relleu en el rescat del Julen després d’un nou escull

Un nou entrebanc ha tornat a retardar el rescat del Julen, el nen de dos anys que el 13 de gener -ahir va fer 10 dies- va caure al pou de Totalán (Màlaga). Els equips de rescat van acabar dilluns el túnel vertical de 60 metres paral·lel al forat per on va caure el nen, però si bé dimarts semblava imminent l’entrada dels miners per picar, a mà, els últims quatre metres que separen el nou túnel del forat per on va caure el Julen, ahir aquests especialistes encara no havien pogut baixar per la nova perforació. Després d’estar llimant durant més de 48 hores la galeria vertical perforada, es preveu que la brigada de salvament miner desplaçada des d’Astúries pugui entrar avui al túnel.

El motiu del nou endarreriment en les tasques de rescat és que cada vegada que s’ha intentat encamisar el túnel, els tubs metàl·lics han acabat topant amb petites desviacions o amb esculls que han obligat a retirar l’estructura entubada i tornar-la a llimar. L’últim va aparèixer ahir a mitja tarda, quan ja faltaven pocs metres per acabar de baixar els tubs. Després de múltiples endarreriments, les autoritats i els responsables del rescat han deixat de parlar de terminis.

“Continuem amb l’anhel d’arribar fins al Julen al més aviat possible”, deia ahir el delegat del govern espanyol a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mentre la subdelegada de l’executiu a Màlaga, María Gámez, admetia que els equips “se’n ressentien” cada vegada que es topava amb un nou obstacle, tot i que “mantenien la mateixa il·lusió” que al principi del rescat.

Almenys 24 hores més

Quan els miners puguin baixar al túnel (podria ser durant la matinada o a primera hora del matí) caldran unes 24 hores més per excavar el camí fins a la zona on calculen que va quedar atrapat el nen, que està just per sota del tap de terra compacta trobat a uns 70 metres de profunditat. La brigada minera està formava per vuit membres que, en parelles, s’aniran rellevant en l’excavació cada 30 o 45 minuts.

Per baixar fins al túnel utilitzaran un ascensor fabricat expressament per a aquest cas, amb capacitat per poder emmagatzemar part de la pedra que es piqui. L’estructura s’ancorarà a una plataforma situada per sobre del pou, per seguretat.

El jutjat de Màlaga que investiga el cas ha començat a rebre els primers informes. La Guàrdia Civil està intentant esbrinar com es va fer el pou, si tenia els permisos pertinents -la Junta d’Andalusia ja va dir que ells no n’havien tramitat cap-, i han interrogat la persona que el va perforar i l’amo de la finca. Fonts judicials han dit a Efe que de moment el jutge no ha citat ningú, a l’espera que es pugui trobar el nen.