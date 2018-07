El ministeri de Defensa aixeca la suspensió al militar de la Manada però no li assigna cap destí

El ministeri de Defensa ha aixecat la suspensió de funcions al militar de l'exèrcit espanyol i membre de la Manada Alfonso Jesús Cabezuelo. El 'Butlletí Oficial de Defensa' ha publicat en la seva edició de dimarts que la reincorporació de Cabezuelo és efectiva des del 22 de juny, quan el militar va sortir de la presó. Però el ministeri ha assegurat que no assignarà cap destí al militar, encara que Cabezuelo ha recuperat la totalitat del sou base sense complements (mentre estava suspès cobrava el 75% del salari).

Cabezuelo, que forma part de la unitat militar d'emergències (UME), va estar en presó preventiva al centre penitenciari militar d'Alcalá-Meco, a la Comunitat de Madrid. Com els altres quatre integrants de la Manada, està condemnat a nou anys de presó per un delicte d'abusos sexuals a una jove madrilenya durant els Sanfermines del 2016. Segons el ministeri, la reincorporació de Cabezuelo "no es podia evitar" perquè es produeix "de manera automàtica en aplicació de la llei de carrera militar".

Fonts del govern espanyol han apuntat a Efe que la decisió de no assignar cap destí al militar de la Manada és de la ministra de Defensa, Margarita Robles. De fet, el ministeri ha subratllat que la llei de carrera militar estableix que si un membre de l'exèrcit espanyol deixa d'estar en presó preventiva la seva suspensió de funcions queda sense efecte. Davant aquesta situació, la llei afegeix que la ministra de Defensa pot prohibir, "pels fets imputats i la transcendència social", que el militar no tingui cap destí mentre la sentència no és ferma (com és el cas de la Manada, que està pendent del Tribunal Superior de Justícia de Navarra).

Cabezuelo va ser suspès de les seves funcions a l'exèrcit espanyol i cessat del seu destí a la UME de Sevilla després de ser detingut pels fets dels Sanfermines del 2016, tal com va passar amb el guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero.

El guàrdia civil, "actiu sense destí"

De fet, Guerrero també està ara en situació "d'actiu sense destí" a la Guàrdia Civil. Fonts del cos han explicat a Europa Press que Guerrero cobra la totalitat del sou base mentre la sentència no és ferma. La Guàrdia Civil va obrir un expedient disciplinari al condemnat després de ser detingut, i aleshores va ser suspès de feina.