El ministeri de l'Interior tramita 130 sol·licituds d'ajudes de víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils

La Direcció General de Suport a Víctimes del Terrorisme (DGAVT) ha tramitat 130 expedients de sol·licitud d'ajudes i indemnitzacions de víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'organisme, dependent del ministeri de l'Interior, ha rebut 407 peticions i ha destinat 9,8 milions d'euros a indemnitzacions i ajudes a les víctimes. Un any després dels atacs terroristes del 17 d'agost, des de la DGAVT han assegurat que continuen rebent sol·licituds i que mantenen els treballs de suport als afectats i els seus familiars. Tot i això, víctimes i familiars han explicat els últims dies a l'ARA que la DGAVT "els ha ignorat" o bé no els ha posat facilitats. En alguns casos han destacat que només van tenir notícies de l'organisme del ministeri de l'Interior els dies posteriors al 17-A.

La DGAVT ha afegit que fins ara 70 persones han rebut el reconeixement legal de víctimes, però el nombre d'expedients és superior (130) pel fet que una persona pot tenir més d'un expedient obert: per exemple, un de lesions i un altre d'ajuda psicològica. Segons l'organisme del ministeri, encara no ha avaluat els ferits que continuen de baixa mèdica a l'espera que obtinguin l'alta, i tampoc ha valorat els afectats psicològics que no tenen un diagnòstic acreditatiu de la seqüela.