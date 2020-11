El ministeri de Sanitat té deu dies per fer públics els noms del comitè d'experts

El Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) ha ordenat al ministeri de Sanitat que faci públics els noms de les persones que componen el comitè d'experts que assessora el govern espanyol sobre com s'ha de gestionar la pandèmia. En el seu moment, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, es va negar a fer-los públics i ara Transparència considera que fer-ho "no vulnera el dret a la protecció de dades" sinó que, de fet, "afavoreix el control de l'activitat pública per part dels ciutadans", segons una resolució a la qual ha tingut accés Europa Press aquest dilluns.

En concret, Transparència ha donat un termini de deu dies al govern espanyol perquè enviï les dades a l'advocat. L'òrgan ha resolt d'aquesta manera una demanda d'un advocat particular que sol·licitava al ministeri de Sanitat que informés sobre el nombre de persones que integraven el comitè científic i que aquests experts poguessin ser identificats. Tanmateix, la decisió es pot recórrer durant un termini de dos mesos al jutjat central contenciós administratiu de Madrid.

La secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, ha apuntat en roda de premsa aquest dilluns a la tarda que des del ministeri "avaluaran" l'ordre. Tanmateix, Calzón ha matisat que la notícia encara no l'havia pogut analitzar perquè l'han sabut "just abans de sortir en roda de premsa", ha explicat als mitjans.

Al seu torn, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat que l'executiu estudiarà la petició. "Valorarem la resolució que hem sabut avui [aquest dilluns] i l'estudiarem, i quan tinguem una resolució la donarem a conèixer", ha contestat Calvo responent a la premsa en un acte cultural a l'Ateneo de Madrid.

El 29 de setembre la direcció general de Salut Pública (que depèn del ministeri de Sanitat) va denegar fer pública aquesta informació a l'advocat al·legant "motius de protecció de dades" dels membres que componen el comitè d'experts, ja que són "professionals públics que no tenen la consideració d'alts càrrecs ni personal directiu".

Per a Transparència, finalment, ha prevalgut el "dret a la informació pública", ja que conèixer el comitè d'experts que assessora el govern espanyol sobre la pandèmia "contribueix al control de l'activitat pública i a fer que els ciutadans coneguin el procés de presa de decisions rellevants en matèria de salut pública", segons recull la resolució feta pública per Europa Press.