El ministeri de Sanitat crearà un registre per seguir l'evolució de les persones que es vacunin del covid-19

Avaluar i seguir l'evolució de les persones que es posin les primeres vacunes contra el coronavirus. Aquest serà l'objectiu del registre específic de covid-19 que crearà el ministeri de Sanitat espanyol quan arribin les primeres dosis, segons ha explicat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, durant les Jornades Econòmiques de S'Agaró, que aquest any –i a causa de la pandèmia– s'han celebrat a Barcelona en un format reduït i parcialment telemàtic.

Durant la intervenció, el ministre ha admès que la situació de la pandèmia a l'Estat i a Catalunya és "molt greu i complicada", malgrat que les últimes xifres de la incidència del virus mostren un lleuger descens. "Ens queda un període llarg i dur, i s'haurà de continuar reduint la mobilitat i els contactes", ha avisat.

Tot i això, augura que al gener de l'any vinent hi haurà "una o diverses vacunes" disponibles que es podran començar a aplicar. I ha recordat que la Comissió Europea serà qui s'encarregarà de les compres de les dosis de manera conjunta i que, fins al moment, ha contactat amb set companyies per adquirir vacunes amb tecnologies diferents.

Concretament, la Comissió Europea ha comprat dosis de les companyies AstraZeneca, Sanofi, Janssen, Pfizer i BioNTech, i manté negociacions amb Moderna, Novavax i Cuervac, amb qui se signarà un contracte de manera "imminent", segons Illa, que ha insistit en el fet que totes les noves vacunes hauran passat unes proves per garantir-ne la fiabilitat: "En l'etapa final s'administra a grups de 40.000 o 60.000 persones, amb una mostra molt àmplia per verificar que funciona i es pot administrar amb criteris de seguretat".

Vacunar 40 milions de persones

Així mateix, el titular de Sanitat ha subratllat que s'adquiriran "més vacunes" de les necessàries "per anar sobre segur". "I, si en sobren, en un exercici de solidaritat, les proporcionarem als països que les puguin necessitar", ha destacat. Ara bé, Illa s'ha mostrat molt bel·ligerant amb les veus que són contràries a les vacunes i amb aquells que afirmen que no se la posaran. "Les actituds antivacunes no són tolerables i els hem de deixar zero espai. Només cal repassar la història per veure que les vacunes han salvat milions de vides", ha afirmat de manera contundent.

El ministre ha volgut deixar clar que Espanya està preparada per distribuir les dosis a 30 o 40 milions de persones: "No és una cosa que hàgim d'aprendre, cada any vacunem 10 milions de persones amb la vacuna de la grip", ha recalcat. Pel que fa als criteris per repartir-les, Illa ha indicat que es prioritzaran els col·lectius de risc i que es decidiran els criteris de distribució des del govern espanyol i conjuntament amb les comunitats autònomes i els experts: "Serà el mateix per a tot Espanya i, idealment, serà el mateix que a tot Europa".

La seva previsió és que al mes de maig hi hagi un "nombre suficientment important" de persones vacunades, cosa que, per a Illa, "no posarà fi a la pandèmia", però sí que permetrà passar "a un escenari diferent que permeti alleugerir de manera sustancial algunes de les mesures". En aquest sentit, ha tornat a rebutjar l'aplicació de restriccions més dures com el confinament domiciliari: "Descartem, de moment, alguna mesura més dràstica com algunes comunitats autònomes han demanat".