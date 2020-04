El ministeri demana a les universitats que es preparin per si cal acabar el curs online

El ministeri d'Universitats dona per fet que en les properes setmanes serà complicat que els alumnes puguin tornar a la universitat a fer classes presencials i obre la porta que el curs es pugui acabar de forma online. Aquest dijous el ministre d'Universitats, Manuel Castells, s'ha reunit amb els representants autonòmics per abordar els propers mesos lectius i la manera d'acabar el curs arran de la crisi del coronavirus i, segons un comunicat del ministeri, la conclusió és que l'evolució de l'epidèmia és "imprevisible" i que, per tant, les universitats estatals s'han de preparar per a qualsevol escenari per poder acabar el curs i que els alumnes no el perdin.

D'aquesta manera, el ministeri admet que en les properes setmanes no es podran fer classes de forma presencial i que caldrà que els centres habilitin programació online. Ara bé, Castells deixa en mans de les comunitats autònomes i de cada universitat l'organització de l'activitat lectiva. Adverteix, però, que totes les decisions que es prenguin han de respectar les mesures sanitàries establertes pel govern espanyol. "Les pràctiques presencials [...] s'hauran d'adaptar a les possibilitats de realització, tant en la forma com en els seus tempos de realització, que podrien desplaçar-se al curs següent o als mesos d'estiu", exposa el ministeri en el seu comunicat.

De fet, assegura que les universitats, juntament amb les conselleries autonòmiques i també el ministeri, estan "organitzant modalitats d'ensenyament no presencial, tant en les activitats docents que encara es feien en aquest curs com en l'avaluació final del curs". En aquest sentit, per coordinar les decisions que prengui cada comunitat autònoma i també cada centre, Castells ha fixat per al 15 d'abril una altra reunió extraordinària de la Conferència General de Política Universitària.

Precisament la UAB va ser la primera universitat catalana a anunciar, aquest dimecres, que no farà més classes presencials aquest curs. D'aquesta manera, ara la universitat treballa per adaptar els continguts i les avaluacions a aquesta nova manera de treballar online, tot i que podria ser que els exàmens del juny i el juliol sí que siguin presencials.

Sigui com sigui, el que el ministeri sí que deixa clar és que les decisions que prenguin les universitats sobre el final de curs s'hauran de consultar amb "estudiants, docents i treballadors" de cada centre i se'ls haurà d'informar perquè es puguin preparar amb prou temps per fer l'avaluació final amb "garanties". A més, també demana que es tinguin en compte les "condicions pròpies" de cada estudiant per adaptar les diferents modalitats d'ensenyament i avaluació.