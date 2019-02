El ministeri resol amb comptagotes les peticions de les víctimes del 17-A

Moltes ferides continuen obertes divuit mesos després dels atemptats del 17-A. Quan fa un any i mig dels atacs terroristes a Barcelona i Cambrils, desenes de víctimes encara esperen que el ministeri de l’Interior resolgui les seves sol·licituds. Mentrestant, l’Audiència Nacional encara no ha tancat la instrucció de la causa que investiga els atemptats.

“Si les persones no tenen informació no poden exercir els seus drets”, ha lamentat aquesta setmana la presidenta de la Unitat d’Atenció i Valoració als Afectats pel Terrorisme (UAVAT), la psicòloga Sara Bosch. Aquesta entitat ha atès 175 persones afectades pels atacs del 17-A: 144 de la Rambla, 12 de Cambrils, 7 d’Alcanar i la resta de la Diagonal (on el terrorista que conduïa la furgoneta va matar un jove) i dels cossos de seguretat. Segons la UAVAT, un 84,6% dels atesos no coneixien els seus drets com a víctimes del terrorisme i un 77,7% no havien fet cap tràmit al ministeri fins que no van entrar en contacte amb l’entitat.

Ja han passat divuit mesos dels atemptats, però el ministeri encara ha de resoldre 265 peticions d’indemnitzacions o ajudes (53%) de les 498 que s’han presentat. De les 233 sol·licituds que s’han estudiat, 162 (69,5%) s’han concedit i 71 (30,5%) s’han denegat. Segons les xifres del ministeri de l’Interior, amb data 1 de febrer les sol·licituds concedides sumaven un import de 5 milions d’euros. Tot i així, Bosch retreu a l’Estat les dificultats per reconèixer les víctimes, sobretot les psicològiques: “En un escenari amb morts i ferits greus, hi ha moltes persones que se’n van amb el seu dolor psíquic a casa i no se senten amb dret de queixar-se”. “No és necessari haver estat en risc de mort o d’impacte físic perquè t’afecti mentalment”, defensa Bosch, que critica que algunes denegacions siguin per no ser en cap llista de ferits, no acreditar una causalitat o no estar en la trajectòria de la furgoneta que va atropellar els vianants a la Rambla.

Més enllà de les víctimes, el jutge de l’Audiència Nacional que investiga els atemptats no atribueix el delicte d’assassinat -sí els d’organització terrorista i fabricació d’explosius- als presumptes terroristes que estan empresonats pels atacs. El jutge considera que, en tot cas, serà decisió del tribunal que els jutgi decidir si han de ser processats com a coautors de les morts del 17-A.

Com a contrapartida en matèria de seguretat, des de fa quatre mesos els Mossos ja són membres de ple dret del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), l’òrgan estatal de coordinació antiterrorista. El conseller d’Interior, Miquel Buch, va recordar al novembre, en les jornades sobre intel·ligència dedicades al 17-A, que “no es pot entendre” que la policia catalana no hi fos quan es van produir els atemptats”.