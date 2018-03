La ministra de Sanitat no seguirà la vaga del 8-M perquè diu que treballant es pot fer més feina per la igualtat

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha avançat que no seguirà la vaga feminista del 8 de març. "Per a mi també són especials els altres 364 dies de l'any", ha afirmat Montserrat. La ministra ha pres la decisió "lliurement" perquè ha considerat que, fent la seva tasca diària, pot treballar "per la igualtat de totes i cadascuna de les persones d'Espanya". Montserrat ha fet les declaracions aquest dilluns durant la seva visita a les instal·lacions de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), on ha mostrat el compromís del govern espanyol pel Biopol Mèdic de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat.

La ministra també ha anunciat que en el pròxim Consell Interterritorial de Sanitat, que es farà a l'abril i on estan representades totes les comunitats autònomes, es presentarà el primer pla de medicina personalitzada d'Espanya, que tindrà vigència entre els anys 2019-2024 i que ha de permetre "millorar l'eficiència en els tractaments dirigits a cada pacient".