El misteri de l’intent d’execució d’un home a Sant Andreu

Era un diumenge a les 11 del matí, quan es van sentir uns trets a un punt cèntric del barri de Sant Andreu de Barcelona. Un tiroteig a plena llum del dia i al mig del carrer, a la placeta Sant Francesc Coll. Els trets els va rebre a boca de canó un home de mitjana edat. Els testimonis van veure com feia dues passes, començava a perdre molta sang pel coll i queia estès a terra. Va quedar-li al descobert un altre impacte de bala a l’esquena. El pistoler, que algunes persones definien com un home més gran, va fugir. Una ambulància es va endur el ferit, en estat crític, a l’Hospital de la Vall d’Hebron. De seguida també es va desplegar un dispositiu dels Mossos d’Esquadra, que van acordonar la zona per esbrinar qui havia intentat executar un home amb dos trets.

El tiroteig va passar el 7 d’abril de l’any passat. Quan el ferit va rebre els trets estava amb el seu fill menor d’edat i la seva dona a tocar del portal de casa seva. L’impacte dels projectils gairebé li va costar la vida, però al final va sobreviure. Malgrat tot, l’home ha patit unes lesions irreversibles de les quals encara ara es recupera. Un any i tres mesos després, continua oberta la investigació policial i judicial perquè no s’ha identificat qui va ser l’home que va disparar els dos trets. Consultats per l’ARA, els Mossos es limiten a dir que el cas està obert i que no poden donar-ne més detalls. Fonts policials apunten que treballen per identificar el pistoler i per aclarir quina va ser la motivació d’aquest intent d’assassinat que es manté com un misteri pendent de resoldre.

Una línia de la investigació s’ha centrat en el passat de la víctima. El ferit va ser condemnat a finals del 2009 per l’Audiència de Barcelona a sis anys de presó per liderar, amb altres homes també condemnats, una xarxa dedicada a extorsionar camioners al port de Barcelona. Segons la sentència, el grup exigia un cànon als camioners autònoms per carregar i descarregar els contenidors a les instal·lacions a base d’intimidacions. També ho aplicava amb els empresaris perquè es fessin amb els serveis de l’associació Transcont.

L’entitat va arribar a tenir més de 600 membres i es va convertir en una infraestructura per controlar un monopoli “irregular” del transport terrestre de contenidors al port. La sentència recull que feien accions de “coacció, violència, intimidació i fins i tot de danys als camions” als que no s’abstenien d’operar sense seguir les seves regles. Els van enviar a presó pels delictes d’extorsió i d’associació il·lícita.

De fet, la sentència va ser pionera perquè es tractava de la primera vegada que es condemnava pel delicte d’associació il·lícita una trama relacionada amb el transport de mercaderies al port de Barcelona, que va acabar amb la dissolució de Transcont. Un any després el Suprem va ratificar la condemna, que l’home tirotejat ja fa temps que ha complert i liquidat.

Tot i això, aquest antecedent de la condemna per la xarxa d’extorsió al port ha estat des del primer moment damunt la taula dels investigadors. La hipòtesi que es pogués tractar d’una presumpta revenja s’ha abordat els últims mesos, segons fonts coneixedores del cas, però fins ara cap línia que s’ha seguit no s’ha pogut donar per tancada ni ha aportat resultats concloents.

Seqüeles dels trets

La víctima va rebre dos impactes de bala, un al coll -la bala va entrar i sortir però el projectil no s’hauria arribat a trobar, segons fonts pròximes a la investigació consultades per l’ARA- i un altre que va arribar al ronyó. Aquest segon tret és el que més seqüeles ha comportat al ferit, que va perdre una cama com a conseqüència de les lesions. Amb els testimonis dels veïns que van veure el tiroteig i les proves recopilades, continua la recerca per trobar l’autor d’un tiroteig envoltat encara de molts interrogants.