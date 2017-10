La misteriosa (o no) caiguda de vendes de la loteria de Nadal a la demarcació de Lleida

El president de l'Associació Provincial d'Administracions de Loteries de Lleida, David Masip, ha alertat d'una caiguda de la venda de dècims de Nadal a la seva zona a causa de la situació política que viu Catalunya. Segons ha confirmat Masip a l'agència Efe, s'han cancel·lat al voltant d'un 25 % de les reserves que estaven tancades des de feia mesos.

En aquest sentit, el sector es mostra preocupat per la situació, ja que "la venda de loteria del sorteig especial de Nadal suposa un 60 % dels guanys totals d'un any".

"Podríem dir que, amb aquesta campanya, salvem les vendes de l'any", afegeix Masip, que ha animat els ciutadans a seguir comprant aquesta loteria per no perjudicar "els empresaris" que cada dia treballen "per tirar endavant". També ha assegurat que "alguns clients no descarten tornar a comprar si es calma l'ambient polític".

Masip vincula el descens de les vendes a la tensió entre Catalunya i Espanya, però no ha concretat –deu ser impossible saber-ho del cert– si aquesta xifra de cancel·lacions tan elevada pot tenir a veure amb la polèmica de fa quinze dies provocada de Xavir Gabriel, el propietari de La Bruixa d'Or, que va anunciar que s'enduria la seu social i fiscal de l'arxifamosa administració de loteria de Sort fora de Catalunya. També va assegurar que no faria cap inversió més al Pallars Sobirà –Gabriel té diversos negocis– perquè li n'han "marxat les ganes" arran del Procés i va tenir una allau de crítiques a les xarxes socials. La Bruixa d'Or és l'administració que dispara les vendes a la demarcació de Lleida, i un descens en les seves reserves també pot tenir un reflex immediat i sensible.