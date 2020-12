Llum verda a la mobilitat per tot Catalunya durant els dies assenyalats de Nadal

Independentment dels canvis de fase previstos en el pla de desescalada, els dies més assenyalats de Nadal que cauen en cap de setmana, el 25 i 26 de desembre i l'1 de gener, el Govern autoritzarà la mobilitat per tot Catalunya. L'objectiu és protegir les reunions familiars sempre que aquestes, ha insistit aquest dijous la consellera de Salut, se celebrin en un format "íntim". La Generalitat garantirà que tothom que resideixi a Catalunya, "visqui on visqui" i sigui quina sigui l'etapa de desescalada en què es trobi el país aquella setmana, s'hi pugui desplaçar per celebrar Nadal amb la família. Això vol dir que si la setmana de les festes nadalenques encara està vigent el segon tram de la desescalada, que només permet la mobilitat dins la comarca on es viu, igualment es garantiran els desplaçaments per tot el país.

Segons ha explicat Vergés, si els catalans que viuen en una altra comunitat autònoma poden entrar al país, d'acord amb el pla del ministeri de Sanitat, així com les persones que viuen a l'estranger i tornen per festes a casa (prèvia PCR que confirmi que no estan contagiades), els residents a Catalunya es podran moure lliurement pel territori els dies 25 i 26 de desembre i l'1 de gener. La mobilitat no estarà restringida, doncs, si és per fer àpats familiars amb un màxim de dues bombolles. Però Vergés ha demanat que es facin els trajectes mínims i "imprescindibles". "Tot el que fem més enllà d'això suposa un risc enorme de cara a la nostra pròpia bombolla. Volem que les trobades amb els nostres éssers estimats es facin amb la màxima seguretat", ha remarcat.

Segons el departament de Salut, doncs, Nadal quedarà desvinculat del pla de desescalada per trams, que condiciona l'avenç de fase cada quinze dies als indicadors epidemiològics. Per tant, cap de les mesures sanitàries per a les festes dependrà de la fase en què es trobi Catalunya aquella setmana. Encara que el conjunt del país o una regió no arribi al tercer tram la setmana del 21 de desembre, tal com preveia el calendari governamental, l'executiu permetria igualment les trobades per Nadal en les condicions acordades al document especial per les festes.

Les reunions familiars estaran limitades a deu persones, menors de 14 anys inclosos –màxim dues bombolles de convivència–, que es consideraran "bombolles estables de Nadal", i el toc de queda nocturn es flexibilitzarà fins a la 1.30 h les nits de Nadal i de Cap d'Any, mentre que a la nit de Reis es permetrà la mobilitat nocturna fins a les 23 h (vegeu infografia).

Pel que fa a la restauració, per a les dates més assenyalades (24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 de gener) les taules dels locals podran estar ocupades per un màxim de sis perrsones, i la nit de Nadal i la de Cap d'Any s'autoritzarà l'obertura fins a la 1 h. La resta de dies es mantindran les restriccions actuals: quatre persones per taula amb horari d'obertura dels locals de 6 a 21.30 h.