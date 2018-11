Una mobilització ciutadana obliga a suspendre l'acte 'Mentides LGTBI' d'Hazte Oír

L'entitat Hazte Oír va decidir, ahir al vespre, suspendre la xerrada 'Mentides LGTBI' que havia de fer al Círculo Ecuestre de Barcelona. L'agrupació va prendre aquesta decisió després que unes 200 persones es concentressin davant de l'edifici per mostrar el seu rebuig a la iniciativa. Els concentrats van tirar aigua, ous i cacauets a les persones que hi volien assistir, i això va provocar alguns enfrontaments i moments de tensió que finalment no van anar a més, però que sí que van portar l'entitat a decidir anul·lar la xerrada.

Els Mossos d'Esquadra separaven, a dos quarts de nou del vespre, els manifestants i els organitzadors amb un cordó policial al carrer Balmes, a l'altura de la Diagonal. La policia va anunciar, finalment, per megafonia la decisió d'Hazte Oír de cancel·lar l'acte, però els concentrats van decidir continuar on eren.

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) havia demanat a la Generalitat que apliqués "mesures cautelars" per prohibir aquest acte. El portaveu de l'entitat, Cristian Carrer, es va mostrar molt "preocupat pels missatges homòfobs i transfòbics" que podia contenir l'acte.