La mobilització veïnal aconsegueix que l'arribada de l'AVE a Múrcia sigui soterrada

La mobilització veïnal contra l'arribada de l'AVE en superfície a la ciutat de Múrcia podria finalment veure's recompensada. Així es desprèn almenys de les paraules del delegat del govern espanyol en aquesta comunitat autònoma, Diego Conesa, que ha confirmat avui que l'executiu de Pedro Sánchez està estudiant diverses fórmules per aconseguir que l'alta velocitat arribi a la ciutat soterrada íntegrament i des d'un primer moment, i no en una segona fase com havia previst el Partit Popular. Amb aquesta modificació, el ministeri de Foment atendria la demanda dels veïns dels barris afectats, els més humils de Múrcia, que temien que, un cop amb l'AVE ja a la ciutat, s'ajornés el soterrament de les vies adduint la manca de recursos econòmics.

Conesa ha explicat que la modificació del projecte que prepara el ministeri que encapçala José Luis Ábalos suposarà el retard d'un any i mig en el termini de finalització de l'obra inicialment previst i posposarà l'arribada de l'AVE a la ciutat fins al segon semestre del 2020.

Alegria i prudència a la Plataforma Pro Soterrament

Des de la Plataforma Pro Soterrament han manifestat aquesta tarda la seva alegria per la modificació del projecte i han admès que la notícia no els ha sorprès, ja que els seus representants han estat negociant durant les últimes setmanes amb Diego Conesa els canvis anunciats avui. Així ho ha dit a l'ARA Pedro Arques, un dels portaveus de l'entitat, que ha explicat que amb el govern del PSOE s'ha produït "un canvi molt positiu" i un autèntic "gir de 180 graus".

"La modificació del projecte demostra que, quan hi ha voluntat política, els diners per tirar endavant les obres s'aconsegueixen", ha subratllat Arques, que ha explicat que en la rapidesa del canvi de posicionament del ministeri, ja que la presa de possessió de Pedro Sánchez es va produir ara fa només un mes i 11 dies, ha sigut clau el coneixement del projecte que tenia l'actual secretari d'estat d'Infraestructures, el murcià Pedro Saura, i la bona relació del delegat del govern a Múrcia i el ministre de Foment, el valencià José Luis Ábalos.

Tot i l'alegria per l'anunci, Arques ha remarcat que la plataforma no abandonarà les seves concentracions diàries, que aquest divendres arribaran a les 305, i ha assegurat que fins que les vies de l'AVE no estiguin soterrades es mantindran vigilants. "Nosaltres seguirem mobilitzats", ha ressaltat el dirigent veïnal.

"Portem molts anys de mentides, i hem vist com diferents governs, tant del Partit Popular com del PSOE, ens han mentit. ¿Que ara va de bo i compliran la seva promesa? Tant de bo, però nosaltres no vendrem la pell de l'os abans de caçar-lo", ha subratllat Arques.

El PP acusa Sánchez de "maltractar" la regió de Múrcia

Totalment oposada a la valoració de la Plataforma Pro Soterrament ha sigut la reacció del president de Múrcia, Fernando López Miras, que ha acusat el govern de Pedro Sánchez de "maltractar" la regió. "Pedro Sánchez ha dit no a l'aigua, no al finançament i no a l'AVE per a Múrcia", ha assegurat el dirigent popular.

Més pròxima a la interpretació dels veïns dels barris més afectats per l'arribada de l'AVE ha sigut la valoració del portaveu del grup parlamentari socialista, Joaquín López Pagán, que ha agraït la feina de la Plataforma Pro Soterrament i ha assegurat que "aquesta és una victòria de la ciutadania".

Un èxit de la mobilització veïnal

El canvi del projecte anunciat avui pel delegat del govern espanyol ha sigut possible gràcies a la mobilització encapçalada per la Plataforma Pro Soterrament iniciada ara fa 35 anys i que des del juliol del 2012 ha convocat una protesta setmanal, que el desembre del 2017 va passar a ser diària. A més, l'entitat veïnal va aconseguir reunir el 30 de setembre de l'any passat 40.000 persones en una ciutat que no arriba al mig milió d’habitants.

La protesta va obligar l’executiu de Mariano Rajoy a modificar parcialment els seus plans. Així, si l’any 2012 l’exministra Ana Pastor va anunciar que el govern espanyol no podia complir amb el compromís assumit sis anys abans pel govern de José Luis Rodríguez Zapatero de soterrar les vies en un tram de 7,2 quilòmetres amb una inversió de 195 milions d’euros, l'aleshores titular de Foment, Íñigo Gómez de la Serna, va esmenar la seva predecessora i va acceptar finalment soterrar-ne 1.113 metres amb un cost de 50 milions.

La proposta anul·lada

El projecte aturat avui pel govern espanyol plantejava una actuació en dues fases. La primera permetia concloure les obres de manera provisional perquè l’alta velocitat arribés a la ciutat aquest mateix 2018 i, en una segona etapa, a dur a terme entre 2020 i 2023, soterrar les vies. Mentre es duien a termes les obres, per substituir els passos a nivell suprimits s’instal·larien unes passarel·les.