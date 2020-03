El món casteller, pendent de les alertes sanitàries

Tranquil·litat entre les colles castelleres tot i l'alerta de contagi del coronavirus. La Coordinadora de Colles Castelleres (CCCC) ha enviat un comunicat a totes les colles per informar-los que estan en contacte "permanent" amb els responsables del departament de Salut per si recomanen suspendre o anul·lar les activitats que suposin una gran concentració de persones. "La conselleria és qui té els coneixements i les dades per recomanar unes mesures o unes altres. Nosaltres no farem res que no vingui determinat per les institucions de salut pública, que són les que tenen coneixements de la situació real", ha indicat el director mèdic i científic de la Coordinadora, Dani Castillo.

En aquest sentit, Castillo ha recordat que la Coordinadora no pot obligar les colles a aplicar mesures ni pot anul·lar actuacions o assajos, però que si els recomanen que s'aturi l'activitat castellera ho traslladaran a les colles. De moment, des de la CCCC només es recomana als castellers extremar les mesures higièniques, com rentar-se les mans molt sovint o no assistir als assajos ni actuacions si es té febre o s'està malalt.

La majoria de colles castelleres han començat els assajos en els últims quinze dies i, de moment, totes ho han fet amb normalitat, a l'espera de veure com evoluciona l'epidèmia. Per exemple, els Castellers de Vilafranca van començar a assajar divendres passat i demà dimecres hi tornen. "De moment estem pendents de les alertes sanitàries, però assajarem com fem habitualment", ha indicat el president de la colla, Carles Mata, que també ha assenyalat que estudiaran els viatges i sortides que tenien previstos per si s'haguessin d'anul·lar.

També estan molt pendents de les recomanacions de Salut a la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que comença els assajos aquest divendres. "Amb la junta hem parlat de si cal aplicar mesures, com ara dispensadors de gel desinfectant al local, però encara no s'ha decidit res perquè estem amatents a les indicacions del departament de Salut i, en funció d'això, aplicarem unes mesures o unes altres", ha explicat el president, Albert Pedret.

Pel que fa al 19è Torneig Casteller de futbol sala, que se celebra aquest cap de setmana a Tarragona i que mourà més 1.500 castellers de 48 colles, es manté. Els seus organitzadors han elaborat un protocol bàsic davant de possibles casos de persones que presentin tos, febre o dificultats per respirar, i s'habilitarà una àrea sanitària per precaució.

Des de la CCCC s'insisteix en transmetre un missatge de tranquil·litat entre els castellers i es recorda que el 2009, amb el virus de la grip nova, es va elaborar un protocol d'actuació per evitar el contagi i que es va fer arribar a totes les colles. Segons la coordinadora, no es té constància de cap casteller o colla que s'hagi contagiat del Covid-19.