En llibertat provisional el monitor de patinatge d'un club de Vacarisses acusat d'abusos sexuals a menors

Els Mossos d'Esquadra han detingut un monitor de patinatge d'un club de Vacarisses per haver abusat sexualment de diverses patinadores, menors d'edat. La detenció la van dur a terme aquest divendres agents de la comissaria de Terrassa. L'arrestat té 45 anys i és de nacionalitat espanyola.

Aquest dissabte al matí ha passat a disposició judicial i el jutjat de guàrdia de Terrassa ha acordat deixar-lo en llibertat provisional amb l'obligació de personar-se periòdicament als jutjats. També se li ha prohibit d'entrar al municipi i comunicar-se amb les alumnes del club. La investigació continua oberta per determinar si hi ha més casos de patinadores que també hagin pogut ser víctimes dels abusos.



L'Ajuntament de Vacarisses ha expressat el suport al club, a totes les nenes inscrites i a les seves famílies, i s'ha posat a disposició per tot el que puguin necessitar. El club es va fundar el 2013 i té actualment mig centenar de patinadors i patinadores.



És la segona detenció per abusos sexuals a menors dels últims dies. Divendres passat els Mossos van detenir un professor de l'Institut de la Bisbal d'Empordà per haver fet tocaments a tres estudiants de secundària.