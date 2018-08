Mor un home per un cop de calor a Barcelona

Un home ha mort aquest divendres a Barcelona víctima d'un cop de calor. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès quan era al carrer Berlín i l'ha traslladat en estat crític a l'Hospital Clínic. La víctima és un home de mitjana edat que anava indocumentat, segons ha informat Protecció Civil.

L'alerta per les altes temperatures a la ciutat ha fet activar el pla Procicat en fase d'alerta. El 061 ha atès 27 incidents entre consultes sanitàries i atencions a persones afectades per l'onada de calor.

L'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa aquest dijous els protocols d'urgència davant les altes temperatures i el risc que suposen per a les persones, especialment els col·lectius vulnerables com la gent gran, els malalts crònics o els infants. Els professionals del Centre d'Urgències i Emergències Mèdiques de Barcelona (CUESB) han atès 116 persones.

Aquest migdia la temperatura s'ha mogut entre els 34º i els 36º a Barcelona, i ha arribat fins als 36,9º a la Zona Universitària, informa Miquel Bernis. Ha sigut el dia de més calor d'aquest episodi fins ara a la ciutat, i no només això: als gairebé 37º d'avui no s'hi arribava a Barcelona des del 27 d'agost del 2010. Aquell dia el vent de ponent va fer que es batés el rècord absolut de temperatura de Barcelona, amb 38,7º a la Zona Universitària i 39,3º al Raval.

L'episodi de calor, que encara ha s'ha d'allargar tot el cap de setmana, ja s'ha cobrat dues víctimes. A banda de la mort a Barcelona, un altre home va morir a Múrcia dimarts mentre treballava en les obres d'una autopista.

Protecció Civil ha insistit que cal que els ciutadans prenguin mesures de prevenció davant l'onada de calor, com ara hidratar-se sovint –encara que no tinguin sensació de set–, evitar passar les hores de màxima insolació a l'aire lliure i, si s'hi ha d'estar per feina, portar una gorra o protecció al cap i beure molta aigua.

També es recomana reservar activitats com anar a comprar o fer esport per a les hores en què el sol va a la baixa o bé a primera hora del matí. Si no es té aire condicionat a casa, s'aconsella passar un mínim de dues hores en un indret climatitzat com ara un centre comercial.