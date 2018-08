Mor un home ofegat en una platja de Roses

Després dels tràgics successos acumulats durant l'estiu al litoral català, aquesta tarda s'ha conegut una nova víctima mortal. L'home, de 68 anys i de nacionalitat francesa, ha mort ofegat a la platja Canyelles Petites de Roses (Alt Empordà).

Segons ha informat Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 16.32 hores i en aquells moments a la platja hi onejava la bandera verda i estava actiu el servei de vigilància. Un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha tret l'home de l'aigua inconscient i, tot i que li ha practicat tasques de reanimació, no ha pogut fer res per salvar-li la vida.

El cas coincideix amb un incident en condicions similars que ha tingut lloc en les últimes 24 hores. Aquest mateix dijous, un home francès de 78 anys va morir ofegat a la costa altempordanesa quan bussejava amb la seva família, al Port de la Selva.