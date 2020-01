Investiguen la relació entre dues morts i un apunyalament en una hora a Ciutat Vella

Tres fets en poc més d'una hora i en menys d'un quilòmetre de distància. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar si dues morts i un apunyalament que han passat aquesta tarda al districte de Ciutat Vella de Barcelona estan relacionats. Ara mateix els agents han recopilat alguns indicis que apunten en aquesta direcció, segons fonts policials han explicat a l'ARA, tot i que encara consideren que és aviat per confirmar-ho. Però el breu marge de temps entre els tres fets i la poca distància fan pensar als investigadors dels Mossos que un mateix home pot estar al darrere de tot. La sospita es dirigeix contra l'home que han detingut els agents de la Guàrdia Urbana a la plaça Sant Jaume després de l'últim dels fets, que ha sigut l'apunyalament.

La seqüència de successos ha començat poc després de les tres de la tarda. Els bombers han rebut l'avís d'un incendi en un pis del carrer Portal Nou, a tocar del passeig Lluís Companys. El foc ha calcinat una de les habitacions, i uns tres quarts d'hora després, un cop s'ha extingit, s'ha trobat el cadàver d'un home. Els bombers han avisat els Mossos, que han investigat si es tractava d'un incendi provocat i la causa de la mort de la víctima, a l'espera dels resultats de l'autòpsia.

Però quan tot just feia pocs minuts que els bombers donaven el foc per apagat, al voltant de les quatre de la tarda, s'ha rebut l'alerta que s'havia localitzat el cos sense vida d'una dona en un portal del carrer Arc de Sant Vicenç, a poc més de 500 metres del pis incendiat. La víctima, d'edat avançada, tenia un traumatisme al cap. L'avís apuntava que la dona s'havia precipitat des d'un pis i havia caigut al vestíbul de la finca, cosa que feia creure, d'entrada, que podia tractar-se d'una mort accidental.

Pocs minuts després, més tard de les quatre de la tarda, s'ha produït un robatori violent al carrer Paradís, a mig quilòmetre del bloc on s'havia trobat el cos de la dona. Dues persones han resultat ferides per l'apunyalament, una d'elles lleu i una altra en estat crític. El ferit crític, que ha sigut traslladat en un hospital, és un treballador de l'Ajuntament de Barcelona. Uns agents de la Guàrdia Urbana, al sentir els crits dels testimonis de l'apunyalament, han pogut reduir l'agressor a la plaça Sant Jaume, on ha acabat detingut. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que "segueix amb molta preocupació" l'estat del treballador.

Seguim amb molta preocupació l’estat del treballador municipal agredit aquesta tarda a Plaça Sant Jaume. @barcelona_GUB ha pogut detenir l’agressor i ara estem a l’espera de les investigacions conjuntes amb @mossos per esclarir els fets. — Ada Colau (@AdaColau) 20 de gener de 2020

Un cop detingut i amb els tres fets sobre la taula, els Mossos han comprovat si l'home arrestat per l'apunyalament també podia estar vinculat amb les dues morts que han passat a uns 800 metres de distància en una hora. Ara és la hipòtesi que els investigadors estan treballant per demostrar, per tant, que el detingut és l'autor dels successos d'aquesta tarda a Ciutat Vella.