2.900 morts a Catalunya, més de 10.000 altes i Boris Johnson a l’UCI: les claus del dia, amb Antoni Bassas (07/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. És dimarts, 7 d’abril del 2020. Plou a les Terres de l'Ebre i en alguns indrets de Ponent. Avui els ruixats afectaran sobretot comarques del sud i de l'oest, i en general seran poc abundants. Al migdia les temperatures seran una mica més baixes que ahir.

1. El Govern va informar ahir a la nit que fins ara han mort per covid-19 a Catalunya un total de 2.908 persones, 148 en les últimes 24 hores.

Aquí tenen el gràfic de les morts. Les barres roses són el nombre de morts i la línia negra del gràfic és el tant per cent de morts en relació al dia anterior, que ja veuen com ha anat caient. Al principi teníem el doble de morts que el dia abans, avui estem parlant d'un 5% més, i els experts diuen que això és gràcies al confinament.

I, per cert, si els mort han estat vora 3.000, les altes als hospitals de Catalunya ja han estat més de 10.000.

Mentrestant, la conseller de Salut, Alba Vergés, diu que les Urgències reben un 50% menys de pacients greus que fa 20 dies.

2. On tenim el virus molt actiu és a les residències de gent gran. Més de la meitat de les residències estan afectades pel coronavirus i, amb prop d'un miler de víctimes, els centres van fer un crit ahir per urgir la medicalització de geriàtrics.

3. Ahir es va aixecar el confinament de la conca d'Òdena i la Mònica Bernabé se n'hi va anar per explicar-vos-ho en aquest reportatge. Empreses de serveis essencials asseguren que el tancament de la conca d'Òdena ha sigut un caos.

4. I això que veieu aquí és el respirador Leitat, que ahir va rebre l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments. El Leitat 1 ha estat desenvolupat pel Parc Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari de Terrassa i les empreses Leitat i HP. També ha estat homologat el Respira, dissenyat per GPA Innova i els hospitals Clínic i Germans Trias i Pujol.

5. Des de Madrid, la Mariona Fornells ens explica que l'estat espanyol estudia controlar pel mòbil els moviments de persones amb el virus. El ministeri de Justícia assenyala que en crisis sanitàries la salut pública passa per davant. O sigui, que ens avisen que ens controlaran els moviments. Hi ha un sistema que fa servir el Bluetooth. Aquest sistema preveu que, quan una persona lliure del virus s'acosta a menys de vuit metres d'una de contagiada, el seu perfil canvia i es passa a reclamar-li el confinament preventiu.

6. Tot això que hem explicat són xifres, però no oblidem que darrere les xifres hi ha persones i famílies. No us perdeu aquest peça titulada La ma de la infermera, que firma l’Albert Llimós, sobre com la mà d'una sanitària és l'últim contacte humà de malalts que no superen el virus.

7. Un que empitjora és Boris Johnson. El primer ministre britànic ha estat traslladat al vespre a la unitat de cures intensives de l'Hospital Saint Thomas, al centre de Londres.

8. Un apunt que interessa als que teniu animals a casa: científics de l'Acadèmia Xinesa de Ciències Agrícoles han fet un experiment amb gats, gossos, fures, porcs, pollastres i ànecs. A partir dels resultats, han conclòs que els gats i les fures poden tenir el covid-19, que els porcs, els pollastres i els ànecs no, i que els gossos són molt poc susceptibles a la infecció.

9. Sobre la mort de Josep Maria Benet i Jornet, tenim la crònica de Jordi Nopca i articles de Sergi Belbel, Àlex Gutiérrez i Toni Vall. El mestratge en teatre i televisió de Benet i Jornet brilla com mai en aquestes hores. Hores en què el mon de l'esport ha estat trista notícia amb la mort de Radomir Antic –que va ser entrenador de l'Atlètic de Madrid, el Barça i el Madrid– i de Dolors Sala, la mare de Pep Guardiola.

10. I avui acabem amb aquesta fotografia del Pere Tordera: la Pepeta, que viu sola a Manlleu des que va morir la seva germana, farà 90 anys a finals de mes. Com que no pot anar al centre de dia ni al casal d'avis durant el confinament, s'ha posat a cosir mascaretes per als nets de la germana.

Gràcies, Pepeta. Gràcies per seguir les claus del matí i que tingueu un bon dia.