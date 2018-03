Els morts en accidents de trànsit augmenten un 83% a Catalunya en dos mesos i mig

Des de l'1 de gener d'aquest any i fins aquest vespre hi ha hagut 44 persones que han perdut la vida a les vies catalanes (tant urbanes com interurbanes). Es tracta d'un 83% més de víctimes mortals que les que hi va haver l'any passat en aquest mateix període: entre l'1 de gener i el 18 de març del 2017 hi va haver 24 morts a les vies de Catalunya. La directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugènia Domènech, ha qualificat la situació "d'alarma social".

Ha destacat que a diferència de l'any passat, quan l'increment dels accidents es va concentrar en els motoristes i les furgonetes, en els dos primers mesos i mig d'enguany els sinistres són "dispersos i multifactorials". "Hi ha víctimes mortals en motos i turismes, i vianants atropellats", ha explicat Domènech, que ha apuntat que l'augment dels morts a les vies no es deu a un tipus d'accidents ni a cap col·lectiu concret, tot i que s'han focalitzat a la demarcació de Barcelona i Tarragona.

Davant les dades "preocupants" i una evolució a l'alça que s'ha considerat "important", la directora del SCT ha avançat que s'ha activat un pla d'actuació per intensificar la presència dels Mossos d'Esquadra a les carreteres. "La intenció és que els conductors siguin conscients d'aquesta presència", ha assegurat Domènech, que ha subratllat que es prioritzaran els controls de velocitat, d'alcohol i de drogues i es revisarà que s'utilitzi el cinturó per frenar l'increment de les víctimes.