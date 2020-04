Els morts a les carreteres cauen per primer cop aquest any gràcies al confinament

El 2020 estava sent un mal any a les carreteres catalanes. El gener s'havia tancat amb un 25% més de morts que el 2019 i el febrer amb un 17% més. Entre els dos mesos havien sumat 21 víctimes: una mitjana d'una mort cada tres dies. Però al març s'ha trencat per primer cop la tendència a l'alça d'aquest any, i ha sigut gràcies al confinament pel covid-19. Si només es té en compte el març, els morts han caigut un 74% respecte al 2019, perquè han passat de 19 víctimes a cinc, segons el Servei Català de Trànsit. Si això se suma al balanç acumulat, tot i l'augment del gener i el febrer, el primer trimestre d'aquest any s'ha tancat amb un descens d'un 30% dels morts a les carreteres. Són 26 víctimes –en 21 accidents– respecte a les 37 del mateix període de l'any passat.

La baixada s'explica per les mesures per frenar el coronavirus, que des del 14 de març –quan es va declarar l'estat d'alarma– han fet reduir la mobilitat un 75% a l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, des d'aleshores només s'ha produït un accident mortal a les carreteres catalanes: va ser el 24 de març, quan el conductor d'un camió va perdre la vida al sortir de la via i va caure per un terraplè a l'AP-7, a l'Ametlla de Mar. El confinament també ha fet que la dràstica reducció del març situï els nivells de víctimes de Catalunya en l'objectiu que havia fixat la Unió Europea (UE) per a aquest any. La UE va establir que el 2020 els morts de trànsit havien de ser la meitat que els del 2010. Les víctimes del primer trimestre han caigut un 49% respecte al 2010.

Morts durant el cap de setmana

La majoria de les morts entre el gener i el març d'aquest any han sigut en cap de setmana o festius: 18 de les 26 víctimes. El Servei Català de Trànsit apunta que aquesta concentració dels sinistres en uns dies determinats és una tendència que es manté des del 2019. La franja d'edat que ha sumat més morts és la dels 45 als 54 anys amb nou víctimes. Pel que fa als col·lectius vulnerables, el primer trimestre del 2020 han mort tres motoristes, un ciclista i dos vianants a les carreteres catalanes. Per demarcacions, les víctimes han caigut a Tarragona –s'ha passat de 14 a vuit en un any– i a Lleida –de set a tres–. En canvi, tot i el descens del març, els morts a Barcelona gairebé no han variat –el primer trimestre del 2019 van ser 10 i ara són nou– i a Girona són exactament els mateixos: sis.