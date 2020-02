Mal inici d'any a les carreteres amb un 25% més de morts

Deu persones han mort des que ha començat l'any a les carreteres catalanes: una mitjana d'una víctima mortal cada tres dies. L'inici del 2020 en la sinistralitat del trànsit ha sigut més dolent que el gener de l'any passat, en què van morir vuit persones a les carreteres. Amb dues víctimes més que fa un any, l'augment és del 25%. Set de les deu morts han passat en cap de setmana o festiu, cinc de les quals en dissabte. La concentració dels accidents mortals durant el cap de setmana és una tendència que es manté des de l'any passat, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

De les deu víctimes, dues han sigut de col·lectius vulnerables: un ciclista i un vianant. Pel que fa a l'edat, la franja que ha sumat més morts és la de més de 65 anys, amb quatre víctimes. Tres morts més tenien entre 45 i 54 anys. Més de la meitat de les víctimes, sis, han sigut a les carreteres de Barcelona. De les quatre restants, tres han passat a les vies de Tarragona i una a les de Girona. Les carreteres de Lleida no han tingut cap accident mortal.

La Unió Europea (UE) va fixar un horitzó flexible per al 2020 segons el qual les víctimes de trànsit han de ser la meitat que les del 2010. El 2019 es va tancar lluny de complir l'objectiu, perquè la reducció se situava al voltant del 30% en comptes del 50% quan només faltava un any per arribar al llindar marcat per la UE.