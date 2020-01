El temporal deixa 13 morts, quatre a Catalunya

El temporal Gloria, que s'ha acarnissat especialment al litoral del Mediterrani, ha deixat fins ara 13 morts, quatre dels quals a Catalunya. L'últim, un home de 50 anys que estava pescant en unes roques a Calafat, un nucli de l'Ametlla de Mar, segons els testimonis que han avisat la Guàrdia Civil. Salvament Marítim ha pogut recuperar el cos després que l'home desaparegués a quarts de cinc de la tarda.

🔴 Nova víctima mortal temporal #Gloria 🔴



Home de 50 anys mort aquesta tarda (avís 16.50h) mentre pescava a les roques a #Ametllademar



Rescatat per helicòpter @salvamentogob i atès per @semgencat i @bomberscat @guardiacivil es fa càrrec de les diligències #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) January 23, 2020

Aquest matí la xifra de morts ja s'havia incrementat, amb dues víctimes més. D'una banda, s 'ha trobat el cos d'un home a Jorba (Anoia) que havia intentat travessar una riera amb un vehicle. Se l'ha localitzat al riu Anoia fora de l'automòbil, a un quilòmetre del nucli. De l'altra, s'ha trobat el cos d'un home que es buscava a Cabacés (Priorat) i que era a l'interior del seu vehicle en una zona inundable.

Dimecres a la nit es va localitzar el cos d'un home de 69 anys al port de Palamós mort per un cop al cap després de ser engolit pel mar. La víctima, veí de Palafrugell, havia anat al Port de la Marina a comprovar l'estat d'una embarcació, en una zona tancada al públic per la seva perillositat, i va caure al mar.

Els equips d'emergències continuen buscant un desaparegut: un home que dimarts passat va caure al mar al port de Palamós. És un tripulant mercant. Des que va desaparèixer, els bombers han fet una recerca i han resseguit la línia de la costa per trobar indicis. Es preveu que aquest divendres continuï el dispositiu.

Cinc morts al País Valencià

Dels 13 morts a l'Estat pel temporal, cinc han sigut al País Valencià . Al marge de Catalunya, les últimes víctimes són una dona que els bombers van trobar dimecres sense vida entre la runa de casa seva, un edifici del casc antic d'Alcoi, a Alacant, que es va enfonsar parcialment. També van localitzar un cadàver al cabal del riu Guadalest, a la Marina Baixa, i un home que dormia en un parc d'Almeria va morir per hipotèrmia.

De fet, el fred està darrere de quatre de les morts pel temporal. La primera víctima mortal al País Valencià va ser un veí de Moixent d'uns seixanta anys que van trobar a terra sobre la neu i va morir a pocs metres de casa seva amb signes d'hipotèrmia. Les dues altres víctimes eren dues persones sense sostre: una dona de 54 anys que dormia al carrer en un parc de Gandia i un home de 55 anys que s'estava en una zona pròxima a un centre comercial de Carcaixent. Tots dos haurien mort per hipotèrmia.

Les altres morts del temporal han tingut lloc a Almeria, Àvila i Astúries. Un pagès va quedar atrapat a l'interior d'un hivernacle al barri de Campohermoso per una forta calamarsada. Així mateix, un home 63 anys va ser trobat sense vida dimarts a Àvila per les ferides ocasionades al caure-li una teula al cap a causa del fort vent. Per acabar, un home de 44 anys va ser envestit per un vehicle a Astúries mentre posava les cadenes al cotxe en una zona de muntanya.

Tres desapareguts a les Balears

Els equips d'emergències busquen tres persones desaparegudes a les Balears. El primer, un excursionista de 27 anys, va desaparèixer al torrent de na Mora, entre Fornalutx i Sóller (Mallorca), mentre feia barranquisme. La hipòtesi amb què treballen els especialistes en rescats de muntanya és que l'home va ser arrossegat per un torrent d'aigua provocat per les pluges.

El segon desaparegut és un jove de nacionalitat britànica de 25 anys que havia sortit a recórrer cala Portinatx en moto, i el tercer un home de 41 anys que va sortir a passejar per cala Sant Vicent (Eivissa) dimarts al vespre. Els agents sospiten que tots dos van caure al mar a causa del temporal.