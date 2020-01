Els morts per incendis a casa es disparen un 77% l’últim any

23 persones van morir el 2019 a Catalunya per incendis en habitatges, un 77% més que l’any anterior. Els últims 12 mesos es van produir 17 focs mortals en domicilis, i quatre van ser amb més d’una víctima. L’estadística inclou les persones que van perdre la vida en el moment dels incendis o poc després. El balanç es dispara respecte al 2018: aleshores es van comptabilitzar 13 morts per focs a casa. Com que hi havia víctimes s’ha obert una investigació, però els bombers alerten que això no es fa en la majoria dels incendis en habitatges. “Només s’investiguen els mortals i amb ferits greus”, diu el portaveu de la UGT als bombers, Antonio del Río.

“Els recursos ingents que es dediquen als incendis forestals no tenen res a veure amb els focs urbans”, es queixa. Des dels Bombers de la Generalitat responen que el grup d’investigació s’activa quan pot tenir una rellevància tècnica per estudiar, per exemple, com s’han propagat les flames, i que els casos en què s’obre un procés judicial els assumeixen els Mossos d’Esquadra. Però el director general de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (Fegicat), Raúl Rodríguez, també reclama que es faci un observatori d’incendis “per recopilar les dades dels focs que s’han produït i amb la informació que n’analitzi les causes”.

Fins al 30 de novembre de l’any passat, els bombers catalans van fer 4.375 actuacions per incendis en edificis. Per tant, més de 13 focs al dia. Una mitjana que no inclou els incendis de Barcelona, que té un cos de bombers propi. El 2018 es van produir 1.584 focs en habitatges de la ciutat. Per tant, més de quatre diaris. El cap de la secció de prevenció operativa dels Bombers de la Generalitat, el subinspector Carles Noguera, explica que les dades no són uniformes perquè “durant els mesos de fred es fan més serveis” per incendis en habitatges. “Hi ha des dels casos més senzills, en què es fa una revisió a la cuina, fins als més desenvolupats”, afegeix.

El 20% dels focs en edificis s’originen a les xemeneies o als sistemes de calefacció, segons els bombers catalans. “Els incendis comencen bàsicament a tres àmbits: a la cuina, on es fan serveis només els mesos de fred; als aparells elèctrics, per la utilització de lladres o una sobrecàrrega elèctrica, i als aparells de calefacció, no només per la sobrecàrrega sinó també per situar-se a prop d’un element combustible”, descriu Noguera.

Tenir detectors de fum

El subinspector dels Bombers recorda que el principal risc “és el fum, no el foc, i se n’ha d’evitar la transmissió”. “S’han de tancar les portes i no entrar ni sortir per on hi hagi fum”, insisteix Noguera. Per millorar la protecció dels incendis en habitatges, tant els bombers catalans com els de Barcelona recomanen tenir detectors de fum, que són dispositius que emeten una alarma per avisar de l’etapa inicial del foc, cosa que permet actuar per evitar que les flames es desenvolupin o evacuar l’edifici en condicions segures i tancant les portes.