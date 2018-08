La mossa que va abatre l'assaltant a Cornellà: "M'anava a matar"

L'agent dels Mossos d'Esquadra que dilluns va abatre l'home que va assaltar la comissaria de Cornellà armat amb un ganivet i invocant a Alà ha assegurat davant la jutge que va pensar que es tractava d'un atemptat terrorista i que va disparar per protegir-se a si mateixa i als seus companys: "M'anava a matar". Davant la titular del jutjat d'instrucció número 2 de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ha comparegut com a investigada, com és habitual en aquest tipus de casos, l'agent que va abatre l'atacant, a més de dos sergents, en aquest cas en qualitat de testimonis, un dels quals estava al costat de la mossa quan van passar els fets. El director dels Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez, ha defensat que l'actuació de l'agent va ser "correcta, proporcional, adequada i congruent" a la situació d'"extrema gravetat", mentre la família de l'assaltant ha anunciat que estudia denunciar als agents per negligència.

Davant la jutge, i posteriorment en una reconstrucció dels fets en comissaria, la mossa i el sergent testimoni directe han mantingut una versió coincident, en el sentit que van actuar en defensa pròpia i de la dels seus companys, que estaven al vestidor, sense armes, en el moment del canvi de torn. La mossa, assessorada pels serveis jurídics del sindicat USPAC, ha explicat a la jutge que l'assaltant, de 29 anys d'edat i que ara se sap que afrontava una crisi personal, va accedir a la recepció de la comissaria i es va abalançar cap a on es trobava ella, en una "peixera" -protegida per un vidre, però amb la finestra oberta-, asseguda en una cadira amb rodes.

L'home va esgrimir un ganivet d'uns 20 centímetres -i amb un gruix de fins a set centímetres just a l'altura del mànec- i va introduir la meitat del seu cos a la garita on estava l'agent, que instintivament va retrocedir en la cadira amb rodes, fins a gairebé caure. Segons ha relatat davant la jutge, la mossa es va poder incorporar i va demanar ajuda, al crit de "sergent, sergent", davant la qual cosa el sergent, cap de torn, va sortir al passadís i va veure la dona i com se li intentava tirar a sobre l'assaltant, mostrant el ganivet per damunt del cap.

Per salvaguardar la seva integritat i la dels seus companys, tots dos van començar a retrocedir d'esquena per un passadís, moment en el qual el sergent ha detallat a la jutge que li va donar l'alt a l'assaltant al crit de "quiet, quiet". No obstant això, l'home, de qui de moment no s'han trobat vincles amb el gihadisme, va prosseguir amb l'actitud amenaçadora, de manera que els dos policies van anar retrocedint, d'esquena, pel passadís, junts, intentant fer una barrera perquè no aconseguís superar-los i atacar els seus companys.

En un moment donat, segons han detallat els dos davant la jutge, van haver de superar d'esquena el marc d'una porta, pel qual no podien passar els dos a la vegada. Primer va passar el sergent i posteriorment, quan la mossa estava entre mig del sergent i l'assaltant, aquest la va amenaçar de nou amb el ganivet, aixecant-lo per damunt del cap, fent gest d'atacar-la, pel que va disparar amb la seva arma reglamentària per salvar la seva vida i la dels seus companys.

Segons les fonts, el sergent ha detallat davant la jutge que si la mossa no hagués disparat ho hauria fet ell, perquè l'atacant es trobava a una distància d'un metre o metre i mig d'ells i la seva vida estava en perill. Després dels interrogatoris, la comitiva judicial s'ha desplaçat a la comissaria de Cornellà per efectuar una reconstrucció dels fets, en els que de nou ha tornat a coincidir l'explicació de la mossa amb la del sergent que estava amb ella quan es va produir l'atac.