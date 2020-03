El Govern no descarta obrir hotels també per als mossos i els policies locals

El coronavirus ha deixat la primera víctima a Catalunya entre els cossos policials. Un mosso d'esquadra de 57 anys ha mort per Covid-19. Treballava a la comissaria de Premià de Mar i era de la tercera promoció del cos. "El Joan feia tasques de proximitat: estava en contacte amb la gent, compartia els seus problemes i buscava solucions", ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en la compareixença d'aquest migdia. Buch ha traslladat el seu condol a la dona, les filles i els companys de feina de l'agent, i ha demanat als Mossos "mantenir l'esperit de servei i protegir les persones". "En aquesta crisi també esteu a primera línia i avui en tenim una prova dolorosa", ha afegit el conseller.

Un dels nostres agents ha mort als 57 anys per la COVID-19. El nostre condol a la família, companys i amics. Tot i la nostra tristesa i dolor continuem treballant amb la mateixa fermesa al servei dels ciutadans. El tindrem sempre en la nostra memòria. Descansa en pau company pic.twitter.com/Vt79hqTjzJ — Mossos (@mossos) March 27, 2020

Buch ha convocat un minut de silenci a la seu del departament d'Interior i ha fet la petició de dedicar aquest vespre l'aplaudiment d'agraïment als treballadors públics a l'agent mort i a tots els mossos. També s'han fet homenatges a la comissaria de Premià i altres punts. Preguntat per quines mesures preveu el departament per frenar l'expansió del coronavirus entre els Mossos i les policies locals, Buch ha respost que l'escenari d'obrir hotels, com s'ha fet amb el personal mèdic, per als agents que necessitin descansar "es contempla", però no ha aportat més concreció.

"No deixem de plantejar diversos escenaris. Intentem anar del menys advers al que ho és més. Dins els escenaris dels pròxims dies o setmanes anirem esgraonant les decisions en funció de la realitat que ens trobem", ha assegurat el conseller d'Interior, que ha conclòs que les mesures es prendran a mesura que avanci l'afectació per Covid-19 dins els cossos policials. Però el nombre d'agents que estan de baixa per aquest virus no ha parat de créixer aquesta setmana. Dilluns 791 efectius dels Mossos estaven a casa pel coronavirus, però segons les últimes dades ja són 1.402 –el 8% de la plantilla– els que estan de baixa, 66 dels quals tenen diagnòstic (la resta estan aïllats de manera preventiva).

Fan tests de detecció

El coronavirus continua més estès a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Dilluns 339 policies estaven a casa per Covid-19 i ara ja són 462 –més del 15% de la plantilla– els que estan de baixa, 79 dels quals tenen diagnòstic. El tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha assegurat que aquest dijous van començar a fer tests de detecció. El cert és que dilluns només hi havia 10 agents que tenien el diagnòstic i ara en són gairebé 80. Batlle ha defensat que es reposa el material de protecció per als policies –com ara mascaretes– "quan es necessita" i que s'ha fet un tutorial sobre com utilitzar-lo.

Malgrat tot, els sindicats dels Mossos i la Guàrdia Urbana s'han queixat els últims dies de la falta de material, sobretot de mascaretes, per a tots els agents i de la necessitat de fer la prova de detecció a tots els policies que estan aïllats per evitar el col·lapse amb una manca d'efectius. Els sindicats dels Mossos també havien demanat revisar els torns de treball. Amb el dispositiu Oris –que va començar amb el confinament de la conca d'Òdena i ha continuat amb l'estat d'alarma– s'havien canviat els torns, però ara s'ha tornat als horaris habituals.