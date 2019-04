El mosso de "La república no existeix" al·lega que va dir idiota sense ànim d'ofendre

El mosso d'esquadra que va dir "La república no existeix, idiota" a un agent rural, en el marc d'una manifestació contra el consell de ministres del 21 de desembre a Barcelona, al·lega que no tenia ànim d'ofendre'l. Ho diu en l'escrit de defensa per l'expedient que el departament d'Interior li ha obert per aquesta acció, per la qual podria ser sancionat amb una falta lleu.

Mosso de la Brimo vs. Guarda Forestal

- Tu ets un funcionari com jo o què? Doncs defensa’m a mi i no a aquests fills de puta

- Jo defenso la República

- Quina República ni què collons!

Aquest és el nivell pic.twitter.com/I5ZKydKy7l — Eudald Font (@fonteudald) 21 de desembre de 2018

El mosso ho va pronunciar després de 10 hores de feina amb unes condicions "límit". El mosso va demanar ajuda a l'agent rural, funcionari com ell, per apaivagar uns manifestants. L'agent rural li va contestar que ell defensava la república, a la qual cosa el mosso va respondre amb la frase que es va fer viral i que ara és objecte d'investigació.

En l'escrit de defensa, l'advocat del mosso subratlla que l'agent investigat i un altre company, que també ha declarat per l'expedient, coincideixen en l'actitud "hostil" dels manifestants, en una situació que va durar hores. En aquest context, el mosso, que formava part d'un cordó policial a Via Laietana de Barcelona, va estar durant tres hores "cos a cos" amb els manifestants.

L'agent també està acusat d'haver proferit l'expressió "fills de puta", que el seu advocat assegura que no es referia a les persones que protestaven pacíficament sinó als manifestants que creaven aldarulls, increpaven i agredien "verbalment i físicament" els policies. Sobre la primera part de la frase, "La república no existeix", la defensa valora que és una dada "absolutament objectiva".

Demana investigar el rural

L'advocat del mosso considera que l'actitud "greu" és la de l'agent rural, que com a funcionari no va ajudar un company que així li ho reclamava. Per això demana que s'investigui si el departament d'Agricultura ha obert un expedient sancionador al rural "per haver acudit a una manifestació amb uniforme reglamentari i adoptant una actitud clarament hostil" cap als Mossos d'Esquadra.