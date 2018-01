Els Mossos atribueixen una agressió sexual a un dels detinguts per haver retingut una dona a Salou

Els Mossos d'Esquadra atribueixen un suposat delicte d'agressió sexual a un dels tres detinguts per haver retingut una dona en contra de la seva voluntat en un pis de Salou (Tarragonès) aquest dimecres. D'acord amb el relat policial, la víctima i l'home arrestat com a presumpte autor dels fets, de 28 anys i nacionalitat espanyola, no tenien cap relació sentimental prèvia.

Les altres dues persones, que haurien sigut testimonis i que van ser inicialment detingudes arran de l'operació, van quedar en llibertat després de declarar a comissaria. Està previst que el detingut pel cas, que acumula una desena d'antecedents policials, passi a disposició judicial aquest divendres.

Els Mossos van organitzar un ampli dispositiu per alliberar la dona després que una persona es personés a la comissaria d'Arenys de Mar (Maresme) per denunciar el cas. Fonts policials han precisat també que durant l'entrada al pis del carrer Barcelona de Salou no es va localitzar cap arma, en contra del que s'havia especulat.