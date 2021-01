Els mossos desallotgen a Barcelona un local ocupat per lladres

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest matí un local ocupat per lladres multireincidents al barri d'Hostafrancs, a Barcelona. Fa temps que els veïns havien presentat queixes a la comissaria i el cos de mossos havia detectat a la zona "incidents, baralles i robatoris amb força". Després del desnonament, ordenat pel jutjat d'Instrucció número 11 de Barcelona, el local ha sigut "retornat al seu legítim propietari", segons ha informat la policia.

El local, situat al número 84 del carrer Gaiarre, portava ocupat des del setembre. Els mossos el tenien identificat i n'estaven fent un seguiment a través de patrulles i de contacte amb veïns, comerciants i associacions del barri. "S'havia convertit en un punt d'atracció per a lladres multireincidents" que hi anaven a passar el dia, han explicat els mossos. Quan es va presentar la denúncia ja hi havia obert un procés del propietari.