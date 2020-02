Els mossos d'esquadra acorden prejubilar-se als 59 o als 60 anys a partir del 2021

Alguns sindicats dels Mossos d'Esquadra han arribat a un acord aquest dimecres amb el departament d'Interior per permetre la jubilació anticipada –als 59 o als 60 anys– a partir del 2021 i altres millores laborals. Els representants de SAP-Fepol i la Trinsindical –que uneix els sindicats SPC, SME i CAT– han firmat el pacte amb el departament, però la Uspac i SegCat de moment no s'han sumat a l'acord. De fet, aquest pacte s'ha produït mentre les eleccions sindicals de fa un any encara no s'han resolt. Amb el vot presencial, la Uspac va guanyar amb quatre vocals, la Trisindical també va rebre quatre vocals, SAP-Fepol va obtenir tres vocals i SegCat un vocal. Però falta el vot per correu, que la Uspac va denunciar per irregularitats contra delegats de SAP-Fepol i treballadors d'Interior.

Mentre els resultats de les eleccions sindicals encara estan pendents, el departament ha signat un acord amb alguns sindicats que, entre altres punts, permetrà la jubilació anticipada dels agents. En la proposta avalada, el Govern s'ha compromès a impulsar aquest any "el desplegament normatiu per part dels òrgans de l'Estat" que garanteixi que el 2021 entrarà en vigor la prejubilació als 59 o als 60 anys als mossos d'esquadra, com ja es va aplicar fa dos anys amb els policies locals. "La Generalitat proveirà les partides pressupostàries necessàries per fer-ho efectiu", segons s'ha establert en el pacte, que ha recollit SAP-Sepol. El sindicat ho ha celebrat en un comunicat, encara que ha lamentat que s'hagi hagut de denunciar "el greuge comparatiu històric" que ha patit el cos. La Trisindical també ha remarcat a Twitter l'acord per la jubilació anticipada.

Pel que fa als altres punts del pacte entre alguns sindicats amb Interior, suposen un augment del preu de les hores extres i de les hores treballades a la nit, així com un complement per compensar les 12 hores de servei per tots els dies de la setmana. L'acord també agafa el compromís de complir l'equiparació salarial dels Mossos amb els Bombers, que ja es va pactar fa uns anys.