Els Mossos investiguen la mort d'un home a Santa Susanna

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a Santa Susanna (Maresme). Segons els Mossos, la víctima és un home de 53 anys i de nacionalitat espanyola. Els fets es van produir dissabte passat al voltant de les cinc de la matinada quan l'home va ser trobat malferit en un carrer de la localitat.

Fins al lloc es van desplaçar els efectius del SEM, que van aconseguir estabilitzar-lo i el van traslladar a l'Hospital de Can Ruti de Badalona, on va morir hores més tard. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.