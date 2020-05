Detenen a Badalona l'home que presumptament ha matat la parella a Esplugues de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona l'home que presumptament ha matat aquest dissabte la parella al domicili que compartien a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). La víctima, una dona de 51 anys i veïna de Viladecans, s'havia traslladat recentment a viure a la ciutat veïna amb la seva parella, principal sospitós de la mort. La policia ha rebut un avís a les set del matí i quan els agents s'han personat al domicili, al barri de Can Vidalet, han localitzat el cadàver amb senyals evidents de violència al cos. El crim s'hauria comès amb un ganivet després d'una discussió, segons informa Efe.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha detallat que, des de les 10 del matí, el jutge de guàrdia d'Esplugues de Llobregat està dirigint l'aixecament del cadàver, i la hipòtesi principal és que es tracta d'un crim masclista. La dona hauria estat assassinada "per la seva parella", que s'havia "fugat", segons han informat fonts judicials. Finalment, però, Mossos ha confirmat que s'ha aconseguit localitzar l'home a Badalona, a més de 20 quilòmetres del lloc dels fets, i ha quedat detingut. La divisió d'investigació criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir els fets.

Després de comprovar si constaven antecedents de violència sobre la dona, el TSJC n'ha confirmat un amb data de l'any passat però no ho ha relacionat directament amb el sospitós. En aquell cas, els fets van tenir lloc a Gavà i la dona no va identificar l'autor ni com s'havien produït les lesions per les quals va ser traslladada a un hospital. Tampoc va denunciar. La causa, doncs, es va arxivar i la fiscalia no va oposar-se. Ara com ara, tampoc no se sap si la dona era usuària dels serveis socials municipals, que ofereixen atenció jurídica i psicològica a les víctimes de la violència masclista.

Si es confirma que l'autor del crim és la parella de la víctima, a quest serà el tercer feminicidi comès a Esplugues de Llobregat aquest any. El passat 6 de gener, dia de Reis, un home va assassinar l'exparella -de qui estava en tràmits de separació- i la filla de tres anys al domicili que encara compartien al barri la Plana del mateix municipi. L'alcaldessa, Pilar Díaz, ha assegurat que "alguna cosa falla a la nostra societat quan persisteix la violència envers les dones només pel fet de ser dones", i ha anunciat que es farà un minut de silenci a les set de la tarda d'aquest dissabte en senyal de protesta. Amb tot, ha demanat a la ciutadania que no hi assisteixi i s'hi sumi des de la distància per adaptar l'acte de condemna a les normes de seguretat de l'actual estat d'alarma.

Els consistoris d'Esplugues i de Viladecans -on la víctima estava empadronada i on vivia fins feia poc- han emès un comunicat conjunt per condemnar els fets i expressar el seu condol a familiars i amics de la víctima. L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, ha demanat "extremar" l'atenció davant aquesta "xacra social", especialment durant la pandèmia per l'augment de convivència a les llars.

També es tractaria del tercer crim de violència masclista comès aquesta setmana a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home per haver matat la seva mare a Santa Coloma de Gramenet després que es declarés un foc a l'interior del domicili que compartien i que hauria provocat ell mateix. Dimecres un home de 72 anys va matar la seva dona a l'Escala i després es va suïcidar. Els Mossos van trobar el cos de la víctima, de 65 anys, estès al jardí i tapat amb una cortina, i a continuació van localitzar el cadàver de l'home en una parcel·la veïna.