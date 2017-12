Un motorista mor en un accident de trànsit a la Zona Franca de Barcelona

Un motorista ha mort aquest divendres a la matinada com a conseqüència d'un accident de trànsit en el qual també s'hi ha vist implicat un camió a la Zona Franca de Barcelona, segons ha informat l'Ajuntament. L'accident s'ha produït a dos quarts de cinc de la matinada a la incorporació del carrer A al carrer 3 de la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. La víctima és un home de 50 anys. Fins al lloc del fets s'hi han desplaçat diversos efectius de la Guàrdia Urbana, Bombers de Barcelona i el Sistema d'Emergències Mèdiques. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident.

El consistori ha recordat que fer canvis de carril sense precaució va ser la cinquena causa directa d'accidents de trànsit l'any passat; en concret, la causa directa en 753 accidents amb ferits i víctimes mortals a Barcelona. L'Ajuntament ha afegit que aquest any ja han mort onze persones en accidents de trànsit a la ciutat, sis dels quals motoristes. De fet, l'últim estudi EuroRAP del RACC recull que els sinistres on s'han vist implicades motocicletes o ciclomotors s'han disparat un 36%. En aquells en què hi ha hagut ferits greus o morts han incrementat un 13% des del 2013.